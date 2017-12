Profinet svojich investorov po stroskotaní projektu nezverejní

Bratislava 3. septembra (TASR) - Spoločnosť Profinet.sk, a. s., ktorá mala ambíciu stať sa tretím slovenským mobilným operátorom, neuhradenie prvej splátky za kombinovanú licenciu na poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS vysvetľuje tým, že pre časovú tieseň nebola schopná so svojim strategickým investorom uzavrieť obojstranne výhodný kontrakt. Mená svojich potenciálnych investorov pritom Profinet verejnosti nezverejní.

"Pre časovú tieseň boli podmienky licencie zmenené v náš neprospech a preto spoločnosť Profinet.sk nedokázala v stanovenom termíne uzavrieť obojstranne výhodný kontrakt so svojim strategickým investorom. Vzhľadom na to si investori neprajú, aby sa zverejnili ich mená," uvádza sa v stručnom vysvetlení nezaplatenia splátky, ktoré TASR zaslali členovia predstavenstva Profinet.sk Jozef Veky a Csaba Hóka.

Firma Profinet.sk za nedávno udelenú kombinovanú licenciu na poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS Telekomunikačnému úradu (TÚ) SR neuhradila prvých 500 miliónov Sk ani do konca predĺženej lehoty splatenia. Úrad preto vydá rozhodnutie o odňatí tejto licencie. Domáci priaznivci mobilných telefónov si teda aj naďalej budú môcť vybrať len z ponuky dvoch doterajších operátorov - Orange Slovensko a EuroTel.

O ďalšom postupe bude TÚ informovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie. Podľa jeho hovorcu Romana Vavra sa potom môže zvažovať aj alternatíva vyhlásenia nového výberového konania. Prvé výberové konanie, v rámci ktorého kombinovanú licenciu GSM/UMTS získal práve Profinet, prebiehalo od polovice marca do polovice júna tohto roka.

Profinet mal prvú 500-miliónovú splátku TÚ uhradiť už do 14. augusta. Splátku firma neuhradila a jej predstavitelia to odôvodnili údajnou diskreditačnou kampaňou voči nim. To zneistilo ich zahraničného investora, ktorý má do spoločného projektu naštartovania ponuky služieb v uvedených sieťach vložiť finančný kapitál. Podmienky licencie umožňovali presun úhrady do konca augusta. V zmysle dnešných informácií však k zaplateniu prvej splátky ani tak nedošlo. K začiatku decembra tohto roka mal Profinet uhradiť druhú, záverečnú miliardovú splátku.

Kombinovaná licencia Profinet zaväzovala, že najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia jej právoplatnosti firma signálom GSM pokryje najmenej pätinu obyvateľstva SR.

