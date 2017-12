Tretí mobilný operátor v nedohľadne, TÚ chce Profinetu odňať nesplatenú licenciu

Bratislava 3. septembra (TASR) - Domáci priaznivci mobilných telefónov si aj naďalej budú môcť vybrať len z ponuky dvoch doterajších operátorov - Orange Slovensko a EuroTel. Firma Profinet.sk za nedávno udelenú kombinovanú licenciu na poskytovanie služieb v sieťach GSM a UMTS totiž Telekomunikačnému úradu (TÚ) SR neuhradila prvých 500 miliónov Sk ani do záveru predĺženej lehoty splatenia a úrad preto vydá rozhodnutie o odňatí tejto licencie.

Na základe preverenia stavu účtov TÚ v NBS to pre TASR dnes uviedol jeho hovorca Roman Vavro. K odňatiu licencie však podľa neho môže prísť až po uplynutí lehoty 15 nadchádzajúcich dní, ktoré ešte môže Profinet využiť na podanie rozkladu voči aktuálnemu rozhodnutiu TÚ. "Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie sa úrad rozhodne, ako bude postupovať ďalej. Zvažovať sa potom môže aj alternatíva vyhlásenia nového výberového konania na túto licenciu," dodal Vavro. Prvé výberové konanie, v rámci ktorého kombinovanú licenciu GSM/UMTS získal práve Profinet, prebiehalo od polovice marca do polovice júna tohto roka.

Profinet mal prvú 500-miliónovú splátku TÚ uhradiť už do 14. augusta. Firma to ale neurobila a jej predstavitelia to odôvodnili údajnou diskreditačnou kampaňou voči nim, čo zneistilo ich zahraničného investora, ktorý má do spoločného projektu naštartovania ponuky služieb v spomenutých sieťach vložiť finančný kapitál. Podmienky licencie umožňovali presun úhrady do záveru augusta. V zmysle dnešných informácií z TÚ však k zaplateniu prvej splátky ani tak nedošlo. K začiatku decembra tohto roka mal Profinet uhradiť druhú, záverečnú miliardovú splátku.

Kombinovaná licencia Profinet zaväzovala, že najneskôr do 18 mesiacov od nadobudnutia jej právoplatnosti firma signálom GSM pokryje najmenej pätinu obyvateľstva SR. Profinet mal podľa zverejnených údajov začať s uvádzaním siete GSM do prevádzky ešte pred Vianocami. Následne mal budovať aj infraštruktúru pre sieť UMTS. Táto druhá sieť mala byť pritom pre firmu dominantná a pri budovaní siete GSM sa chcela zamerať hlavne na oblasti s redším pokrytím signálu. Profinet má v súčasnosti na území Bratislavy vybudovaných 100 kilometrov optických trás, ktoré môže zapracovať do budovania siete tretej generácie. Jeho základné imanie je 50 miliónov Sk.