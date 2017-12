Mnohí Američania ani len netušia, že môžu zo svojho mobilu posielať SMS-ky

2. sep 2002 o 17:35 © TASR 2002

Washington 2. septembra (TASR) - Posielanie krátkych textových správ, ktoré sa v Európe teší mimoriadnej obľube, je v Spojených štátoch amerických prakticky neznáme.

Ako dnes uvádza americký denník New York Times, väčšina majiteľov mobilov v USA ani len netuší, že môžu posielať SMS-ky. Na vine je predovšetkým skutočnosť, že vzhľadom na chýbajúcu kompatibilitu nebolo dlho možné posielať SMS-ky do siete iného operátora. Prednedávnom sa tento problém síce vyriešil, no telefonické spoločnosti o tom zabudli zákazníkov dostatočne informovať.

Ďalším dôvodom je podľa expertov iná cenová štruktúra u telefónov zakúpených na zmluvu. Základné ceny sú v USA väčšinou značne vyššie ako v Európe, no na druhej strane majú Američania k dispozícii viac voľných minút. Zasielanie SMS je pritom často drahšie ako telefonovanie.