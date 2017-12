Firma Vodafone je údajne pripravená prevziať francúzskeho operátora SFR

2. sep 2002 o 12:22 © TASR 2002

Londýn 2. septembra (TASR) - Britská mobilná sieť Vodafone je pripravená predložiť nevyžiadanú ponuku na kúpu francúzskeho mobilného operátora SFR. Oznámil to dnes denník The Financial Times. Druhú najväčšiu mobilnú sieť vo Francúzsku kontroluje zadlžená mediálna skupina Vivendi Universal. Vodafone už vlastní 32 % akcií SFR.

Predstavitelia Vodafone odmietli informácie denníka komentovať s tým, že ide o špekuláciu. Podľa analytikov je ponuka Vodafone očakávaná a prípadná kúpa by nemala vyvolať zmenu ratingu tejto britskej mobilnej skupiny. Podľa trhových odhadov sa cena za SFR pohybuje na úrovni 8 miliárd britských libier (12,4 miliardy USD). Vodafone disponuje nevyužitými bankovými zdrojmi vo výške 10,65 miliardy USD.

(1 GBP = 68,455 SKK; 1 USD = 44,088 SKK)