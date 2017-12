Novinky Orange pre majiteľov karty Prima

Zákazníci spoločnosti Orange Slovensko si môžu od 2. septembra 2002 vybrať už z piatich profilov Prima variant a prispôsobiť si tak ceny za volania či posielanie SMS správ ešte viac svojim komunikačným potrebám.

2. sep 2002 o 10:21

K doterajším trom profilom Prima variant pribudli od septembra 2002 ďalšie dva.

Najlacnejšie volania do cudzích sietí ako aj zvýhodnenú cenu za odoslané SMS správy poskytuje nový Prima variant univerzál. Za poplatok môžu priaznivci predplatenej služby Prima získať na 30 dní lacnejšie volania do pevnej telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií ako aj do konkurenčnej mobilnej siete. Ak si zákazníci aktivujú profil univerzál, úspora nákladov na telefonovanie môže v slabej prevádzke dosiahnuť až 8 Sk za minútu oproti štandardnej cene za hovor do cudzej siete. Okrem toho poskytuje tento profil jednoduchý spôsob spoplatňovania hovorov, pretože užívateľ volá vďaka profilu Prima variant univerzál do všetkých sietí za rovnakú cenu.

Profil Prima variant mini je obdobou profilu Prima variant komplet, a to s platnosťou 7 dní, pričom prináša zaujímavé ceny za hovory. S profilom mini vychádza Orange Slovensko v ústrety zákazníkom, ktorí majú krátkodobo zvýšené komunikačné nároky, prípadne si chcú vyskúšať výhody, ktoré prináša Prima variant.