Západonílsky vírus sa môže šíriť zrejme aj transplantáciami

1. sep 2002 o 19:35 © TASR 2002

Washington 1. septembra (TASR) - V USA zaznamenali prvé prípady nákazy západonílskym vírusom prostredníctvom transplantácií orgánov. Príslušné miesta v americkom štáte Florida prešetrujú momentálne štyri podozrivé prípady. Odborníci sa taktiež zaoberajú možnosťou prenosu infekcie prostredníctvom transfúzie krvi. Podľa doterajších poznatkov boli hlavnými prenášačmi vírusu komáre.

V nemocnici v Miami na Floride dostali štyria pacienti orgány od jedného darcu. Testy dokázali, že minimálne jeden z nich sa infikoval západonílskym vírusom. U troch ďalších sa po operácii vyskytli zápaly mozgových blán, typické pre túto vírusovú infekciu. Jeden z pacientov umrel.

U pacienta dokázateľne infikovaného nebezpečným vírusom lekári prakticky vylúčili, že by sa infikoval uštipnutím komára. Bol totiž v nemocnici už dlhé týždne a spôsob jeho hospitalizácie vylučoval, že by dostal do kontaktu s hmyzom. Vzhľadom na to, že darca orgánov dostal pred svojou smrťou niekoľko transfúzií, skúmajú úrady možnosť prenosu vírusu aj touto cestou.

Vírus Západného Nílu, ktorý zaregistrovali po prvý raz pred tromi rokmi v New Yorku, sa v tomto roku dramaticky rozšíril po území celých Spojených štátov a vyžiadal si životy 28 ľudí. Zdravotnícky úrad CDC registroval viac ako 500 prípadov nákazy. Vírus medzitým zaregistrovali vo všetkých štátoch na východ od Rocky Mountains. Experti očakávajú, že do ukončenia sezóny komárov v novembri sa vírusom infikujú ešte stovky ľudí, hlavne na juhu krajiny.

Vírus je nebezpečný pre starších ľudí a pre osoby s oslabeným imunitným systémom. Väčšina infikovaných má príznaky slabšej chrípky alebo necíti vonkoncom nič.