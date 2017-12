Vedci našli ďalšiu zmutovanú chrípku

Chrípka, ktorá zabíjala americké tulene, v strede Mliečnej cesty je asi tmavá hmota a vedci už nasimulovali celú baktériu. Pravidelný prehľad Týždeň vo vede.

2. aug 2012 o 12:00 Tomáš Prokopčák

Súkromníci

Biológovia zistili, že delfíny podobne ako ľudia zdieľajú svoje znalosti len s blízkymi jedincami. To naznačuje, že by mohli vytvárať istú podobu zdieľanej, no výlučnej formy protokultúry. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Stará modernosť

Najstaršie stopy po „modernom“ správaní majú 44-tisíc rokov. V juhoafrickej jaskyni totiž vedci našli nástroje, ktoré sú takmer identický s tými, aké dodnes používajú niektoré africké kmene. +Čítajte viac na BBC

Ďalšia chrípka

Vírus chrípky v prírode znovu zmutoval. Nový kmeň chrípky našli minulý rok v kolónii tuleňov v Novom Anglicku na severovýchode USA. Odborníci sa teraz boja, že vírus sa môže preniesť na človeka. +Čítajte viac na BBC

V strede Galaxie

V strede Mliečnej cesty sa pravdepodobne nachádza tmavá hmota. Naznačuje to americký Fermiho vesmírny teleskop, ktorý tam objavil nečakané gamma záblesky. Zrejme vznikli pri anihilácii tmavej hmoty. +Čítajte viac na Science

Prvý virtuálny

Genetici a programátori vytvorili prvý kompletný virtuálny organizmus. Vedcom sa podarilo nasimulovať baktériu Mycoplasma genitalium, ktorá má len 525 génov. +Čítajte viac na SME

Čína chce Mesiac

Už na budúci rok plánuje Čína pristátie na Mesiaci. Podariť by sa to malo tretej misii z programu Čchang-e, a predbežné informácie hovoria, že krajina vyšle na našu prirodzenú družicu aj robotické vozidlo. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.