Vkladanie videa nie je trestné, v USA vypnú GSM sieť

4. aug 2012 o 16:49 Adam Valček

Súd ukázal, ako vyzeral svet pred iPhonom, Zyngu vinia za krádež Simsov, v Spojených štátoch ide AT&T vypnúť GSM sieť. Prehľad Týždeň v technológiách.

Čo by bolo, keby nebol Apple?

Aby Apple pred kalifornským súdom dokázal tvrdenie, že Samsung „otrocky kopíruje jeho produkty,“ zoradil jeho produkty na časovej osi spolu s iPhonom či iPadom. Výsledok ukazuje, kedy smartfóny Samsung stratili klávesnicu. Čítajte viac na AllThingsD >>>

Vkladanie videa nie je trestné

Vkladanie (embedding) videoklipov či filmov z videoserverov nie je porušením autorských práv, rozhodol odvolací súd v Chicagu. Verdikt platí aj keď si na svoj blog používateľ vloží video, ktoré bolo na videoserver uložené nelegálne. Čítajte viac na Mashable.com >>>

Super sieť pri Bratislave

Telefónica spustila vysokorýchlostnú sieť štvrtej generácie, gigabajtový súbor sa cez ňu dá stiahnuť za dve minúty. Cena? 15 eur za 100 gigabajtov dát. Ide o skúšobnú prevádzku, pripojiť sa dá len v Bernolákove, Ivanke Pri Dunaji a Zálesí. Čítajte viac na Sme.sk >>>

Skopírovali Simsov?

Facebooková hra The Ville mala skopírovať prvky The Sims Social z dielne štúdia Electronic Arts (EA). EA preto zažalovala spoločnosť Zynga za porušovanie autorských práv. Zynga už čelila žaloba za hru Mafia War, spor urovnala mimosúdne. Čítajte viac na The Verge>>>

Olympiáda cez YouTube len niekde

Olympiádu môže cez YouTube sledovať naživo a grátis 64 národov Ázie a Afriky. Na rozdiel od Južnej Ameriky, Kanady či Európy tu totiž nie sú veľké mediálne spoločnosti, ktoré by získali vysielacie práva na olympiádu. Čítajte viac na The Atlantic >>>

V USA končí stará sieť

Operátor AT&T ide v Spojených štátoch postupne vypínať sieť druhej generácie, kde bežia technológie GSM a EDGE. Úplne skončí o päť rokov. Voľné frekvencie využije AT&T na rozširovanie rýchlych sietí tretej a štvrtej generácie. Čítajte viac na cnet.com >>>

Olympiáda objektívom iPhonu

Fotoreportér britského denníka The Guardian Dan Chung vymenil profesionálny fotoaparát za smartfón, cez ktorý čitateľom sprostredkúva skvelé zábery z olympiády v Londýne. Pozrite si snímky na The Guardian >>>

Linux namiesto Windowsu?

S príchodom nového Windows 8 môže prísť aj presun hráčov na iný operačný systém, napríklad vhodnú distribúciu Linuxu. V porovnaní hrania totiž v rýchlosti porazila Windows 7 linuxová distribúcia Ubuntu 12.04. Čítajte viac na bsn.com >>>