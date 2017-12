Ani lacný tablet sa iPadu báť nemusí

S cenou 165 eur je ešte lacnejší ako novinka od Google. Nie je síce tak výkonný, ale na Slovensku si ho kúpite už dnes.

5. aug 2012 o 20:00 Matúš Paculík

Titul najpredávanejšieho tabletu si stále drží iPad, no nie každý si ho môže dovoliť. Pre skromnejšie rozpočty sú dostupné lacnejšie modely, pri ktorých sa treba pripraviť na určité obmedzenia.

Ak vám však vyhovuje menšia uhlopriečka displeja, oželiete mobilný internet a k šťastiu nepotrebujete ten najvýkonnejší hardvér, môžete pri kúpe nového tabletu výrazne ušetriť.

Chválime spracovanie

Aj keď je tablet tvorený výhradne z plastov, je jeho pevnosť vysoká a celkový pocit zo spracovania je veľmi dobrý. Telo je tvorené z jedného kusu bieleho plastu, do ktorého je zasadený displej s čiernym rámom.

Tlačidlá sú len štyri a nachádzajúca v ľavej hornej časti. Ich funkciou je blokovanie displeja, úprava hlasitosti a posledné funguje ako krok späť.

Ľavá strana obsahuje všetky konektory – napájací, klasický zvukový výstup pre pripojenie slúchadiel, mini USB pre komunikáciu s počítačom a nabíjanie, Mini HDMI výstup pre pripojenie k televízoru a slot na pamäťovú kartu typu microSD.

Hardvér na zábavu postačí

AINOL NOVO 7 AURORA Hodnotenie: 7,8 + Dobrý displej, pomer cena / výkon, konštrukcia

- Chýba micro USB a GPS Čip: Allwinner A10, 1 GHz Cortex A8, Mali 400 GPU

Pamäť: 1 GB RAM + 8 GB

Displej: 7“ 1024×600, IPS

Foto: 2 Mpx

Komunikácia: Wi-Fi

GPS: Nie

Batéria: 3700 mAh, max. 8 hodín

Rozmery: 188×122×10 mm

Hmotnosť: 330 g

Systém: Android 4.0 Web: www.ainol-novo.cz

Cena: 165 € www.ainol-novo.cz: 165 €

Po uvedení tabletu od Google by niekto mohol aj tu očakávať štvorjadrový čip od NVIDIE. Aurora je vybavená pomalším čipom s označením Allwinner A10. Ten obsahuje jednojadrový procesor Cortex A8 s pracovnou frekvenciou jeden gigahertz a grafický čip Mali 400.

Operačná pamäť má kapacitu jeden gigabajt, pre ukladanie dát je dostupných 8 gigabajtov internej pamäte. Rozšíriť sa môže pomocou MicroSD karty až o 32 gigabajtov. Hardvérovú akceleráciu videa podporuje tablet až do rozlíšenia 2160p.

Bezdrôtová komunikácia je možná len pomocou technológie Wi-Fi, Bluetooth alebo 3G modem by ste tu hľadali márne. Zamrzí aj absencia GPS prijímača, polohu je možné určiť jedine pri Wi-Fi pripojení.

Zahráte sa aj nové hry

Tablet si poradí aj s novšími hrami, pri niektorých tituloch sa ale pripravte na možné problémy s kompatibilitou. Prekvapení sme boli pri graficky náročnej hre Dead Trigger, ktorú tablet zvládol veľmi dobre.

Hra síce bežala len pri najnižších detailoch, bola však plynulá a určité zaváhanie sme zaznamenali len pri väčšom množstve objektov a nepriateľov na zobrazenej scéne.

Výsledky zo syntetických testov (2711 bodov v teste AnTuTu) sú porovnateľné so strednou triedou smartfónov, najlepšia konkurencia je výkonom ale aj cenou niekde úplne inde.

Celkový pocit pri používaní tabletu je veľmi dobrý, pohyb v menu a po jednotlivých obrazovkách je plynulý. Bezproblémovo fungovala aplikácia Flipboard a prezeranie webových stránok v prehliadači Dolphin Browser bolo taktiež plynulé.

Nečakane dobrý displej

Prvé generácie lacných tabletov boli známe použitím veľmi zlých displejov. Mali priemerné podanie farieb, nízky jas, malé pozorovacie uhly a reakcie na dotyk boli veľmi nepresné.

Ainol Aurora má dobrý IPS displej vyrobený spoločnosťou LG. Pri uhlopriečke sedem palcov je rozlíšenie 1024×600 bodov dostatočné a zároveň nekladie veľké nároky na hardvér.

Pozorovacie uhly umožňujú korektné zobrazenie obsahu aj pri bočných pohľadoch, farby sú zachované aj pri extrémnejšom natočení. Celkovo je farebné podanie veľmi dobré, rovnako aj sýtosť farieb a maximálny jas.

Takto má vyzerať lacný tablet

Hlavnou konkurenciou mu nie je iPad a nie sú to ani zvyšné prémiové tablety na trhu. Aurora je presne to, čo mali lacné tablety ponúknuť po tom, ako vyšiel prvý iPad - je to dostatočne rýchly tablet s dobrou konštrukciou a použiteľným displejom.

Cena 165 eur nie je prehnaná a za doplatok 25 eur ponúka výrobca výkonnejšiu verziu s dvojjadrovým procesorom a 16 gigabajtovou pamäťou. Ani tento model nie je vybavený GPS prijímačom, technológiou Bluetooth a 3G modemom.

Pred mesiacom by si oba tablety vyslúžili odporúčanie, dnes už nie je výhodnosť kúpy tak jednoznačná s ohľadom na nový Google Nexus 7. Na Slovensku dostupný ešte nejakú chvíľu nebude a otázna je aj jeho cena, nakoľko na ňom ako novinke budú chcieť šikovní predajcovia zarobiť čo najviac.