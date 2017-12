Eurokomisárka Kroesová: Hudba a filmy nie sú zadarmo

Eurokomisárka pre digitálnu agendu NEELIE KROESOVÁ hovorí, že viac než kritika protipirátskej dohody ju trápi, že si zvykáme na internete za nič neplatiť.

7. mar 2012 o 18:26 Ela Rybárová

Na Slovensko prišla na konferenciu s témou otvoreného vládnutia.

Kritizovali ste americký protipirátsky zákon SOPA, ale podporili ste protipirátsku dohodu ACTA. Aký je rozdiel?

„Komisia sa rozhodla požiadať Európsky súdny dvor o stanovisko, čo sa týka slobody slova a záruk v oblasti súkromia a ochrany dát. Je to dobrý krok, ktorý umožní ľudí upokojiť stanoviskom, či to je, alebo nie je hrozba. V kapitole o internete v dohode ACTA však nie je nič nové. Krok vpred predstavujú hlavne ostatné časti dohody. ACTA má globálny prístup a môže pomôcť zabrániť kopírovaniu liekov, tovaru. Hlavní hráči (krajiny) sa však ešte nepridali. Je to prvý krok.“

Kritici dohode ACTA vyčítajú, že sa poskytovatelia internetových služieb stanú akousi autorskou políciou, že umožní kontroly notebookov na hraniciach či to, že nebráni dostatočne práva užívateľov oproti hudobným a filmovým spoločnostiam. Súhlasíte?

„Pre mňa je oveľa dôležitejšie riešiť, že si zvykáme na situáciu, kde sa za nič neplatí. Každodenne sa množstvo hudby a filmov používa nelegálne. Mali by sme urýchliť úpravu práv duševného vlastníctva. Nemali by sme začínať na konci reťazca a snažiť sa zrušiť možnosti zneužitia systému. No vôbec to nie je o kontrolovaní súkromných notebookov alebo mobilných telefónov. Musíme sa sústrediť na riešenie problému - nič nie je zadarmo. Hudbu niekto tvorí a umelci majú nárok na primeraný príjem. Inak si musia nájsť inú prácu. “

Ak by súd rozhodol, že dohoda ACTA porušuje ľudské práva, dá sa text zmeniť? Je to predsa len medzinárodná dohoda.

„Bola by to zvláštna situácia a vaša otázka je skutočne predčasná, záležalo by na tom, aké bude stanovisko. No komisia ho bude brať vážne a vezme ho do úvahy. Ak žiadate o stanovisko súd a nič by ste s dohodou nedokázali na jeho základe spraviť, bolo by to úplné zlyhanie.“

Prekvapil vás rozsah protestov proti dohode ACTA vrátane hackerských útokov proti webovým stránkam? Súhlasíte s takýmito metódami?

„Viem, aká je sila sociálnych sietí. Môžu koordinovať (protesty), no, samozrejme, som proti hackerom. Jasné vyjadrenie názoru, že ste proti, je však demokracia. Musíme mať otvorenú diskusiu. Keď hovorím, že sa na základe internetovej kapitoly nekontrolujú notebooky, mobily, nemení sa situácia v oblasti internetu, ľudia môžu argumentovať, prečo sa mýlim, ale to sú podľa mňa proste fakty. Diskusia a demokracia je to najlepšie, čo sa dá robiť.“

Stránku protiimigračného holandského politika Wildersa, na ktorej vyzýva ľudí, aby nahlasovali Stredoeurópanov a Východoeurópanov, ktorí im spôsobili problémy, ste kritizovali na Twitteri. Mala by podľa vás únia viac zakročiť?

„Poznám politickú situáciu v Holandsku viac než mnohí iní. Viem, že ľudia sú znepokojení a to som sa snažila zdôrazniť na Twitteri. No čím viac pozornosti venujeme tejto iniciatíve a tomuto politickému lídrovi, tým väčšiu má radosť. Jednoducho si ho nevšímajte, neposkytujte mu publicitu, lebo tú chce. Nie je to, samozrejme, v súlade so zásadami únie, no treba si uvedomiť, že táto strana vyhľadáva mediálny záujem.“

Európska komisia považuje za problém, že Google spája 16 inštrukčných manuálov do jedného a používa ho pre Google+, Youtube, Twitter atď. Čo je na tom problematické?

„Som za to, aby takéto požiadavky boli transparentné a ľahko čitateľné. Ak dostanem dvadsať strán s malými písmenami, nie som jediná, čo to nebude čítať. Čím transparentnejšie, tým lepšie. Ak sa využívajú možnosti nedať ľuďom ubezpečenie, čo sa s ich osobnými údajmi stane a prepájajú sa, tak je to problematické.“

Minulý mesiac ste povedali, že máte „vážne obavy“ o slobodu médií v Maďarsku napriek zmenám v legislatíve, ktoré sa uskutočnili. Aká vážna je táto situácia?

„Sloboda médií, sloboda slova a nezávislého orgánu na dohľad nad médiami je základom európskej demokracie. Ak členský štát mení zákon a ide o významný útok na slobodu médií, konáme. Vlani sme takto spolupracovali s maďarskou vládou a sľúbila som, že to budem ďalej monitorovať. Dohodli sme sa teraz s maďarskou vládou, že predložia vec na posúdenie Rade Európy, jej tajomníkovi pánu Jaglandovi, a mali by rešpektovať jeho stanovisko. Ak sa vezme toto stanovisko do úvahy, je to pre mňa v poriadku. Počkajme však najprv, čo mu pošlú. Nie je to len o Maďarsku, máme pochybnosti aj v iných krajinách. Požiadala som tím múdrych ľudí, aby posúdili slobodu slova a médií v únii, predstavia správu na jeseň. Demokracia nie je samozrejmá, musíme ju v Európe brániť.“

Nedávno ste povedali, že odchod Grécka z eurozóny by nebol katastrofou. Ste s týmto názorom v komisii osamotená? Myslíte, že druhá pôžička Grécku pomôže?

„Som rada, že lídri členských krajín sa rozhodli pomôcť Grécku, som za to, aby 17 štátov zostalo v eurozóne a 27 štátov v únii. No moja poznámka smerovala k tomu, že by ste sa nikdy nemali stavať do pozície, keď vás môžu vydierať. Myslím, že piatkovým rozhodnutím Rady EÚ sa nálada zlepšila a urobili sme ďalší krok na zlepšenie situácie európskeho hospodárstva.“