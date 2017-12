Hackeri ovládli počítače v NASA

Vyšetrovanie ukázalo, že NASA je častým terčom hackerov. Minimálne raz dokázali ovládať systém v jednom z laboratórií.

5. mar 2012 o 21:00 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Stoja milióny a miliardy dolárov. Lietajú na miesta, kde sa človek či jeho stroje nikdy predtým nevybrali. A prinášajú informácie o tých najväčších záhadách našej hviezdy, slnečnej sústavy či kozmu vôbec.

Kozmické misie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) však príliš bezpečné nie sú. Neohrozujú ich chyby inžinierov či neznáme prostredie, kam smerujú. Ani chladný vesmír nemusí predstavovať také problémy ako internetoví útočníci.

Po vyšetrovaní to NASA priznala pred americkým Kongresom. Len v roku 2011 prenikli hackeri viac ako desaťkrát do jej systémov. A najmenej v jednom prípade dokázali prebrať úplnú kontrolu nad jedným z jej systémov.

Prebrali kontrolu

Americká vesmírna agentúra je obrovská inštitúcia. Len na počítače či svoje internetové aktivity dáva každoročne jeden a pol miliardy dolárov. Problémom je, že je nielen veľká, ale aj roztrieštená. Jej strediská a laboratória fungujú takmer nezávisle a používajú rôzne bezpečnostné protokoly.

To podľa magazínu Time spôsobuje, že misia k Saturnu nie je rovnako chránená ako napríklad iná misia sondy k Merkúru, čo vedia aj útočníci. „Medzi tieto incidenty spadá všeličo,“ hovorí podľa technologického servera Mashable Paul Martin, autor správy, ktorú minulý štvrtok doručil americkému Kongresu.

„Sú to jednotlivci, ktorí testujú svoje schopnosti, dobre organizované kriminálne gangy hackujúce pre zisk i prieniky, ktoré zrejme platia cudzie tajné služby.“ Internetové adresy naznačujú, že útoky mohli pochádzať z Číny.

NASA priznala, že len minulý rok zaznamenala takmer päťdesiatku vážnych pokusov o útok. Trinásťkrát sa to hackerom podarilo a spôsobili škody za milióny dolárov. Minimálne v jednom prípade mali dokonca prístup do kľúčových systémov Laboratória prúdového pohonu (JPL). To sa podieľa na viacerých vesmírnych misiách.

ISS zatiaľ v bezpečí

Nie za všetkými problémami v NASA však stoja hackeri. V úrade sa strácali počítače, ktorých obsah navyše nie je kryptovaný.

Jeden zo zamestnancov takto napríklad stratil počítač plný detailov o programe, ktorým sa na obežnej dráhe riadi Medzinárodná vesmírna stanica ISS. NASA sa bráni, že kozmické laboratórium je bezpečné. A útočníci zatiaľ nedokázali poškodiť žiadnu z vesmírnych misií.

Mohli však ukradnúť dáta, ktoré môžu mať pre niektoré krajiny celkom zaujímavú hodnotu.