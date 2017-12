TÚSR: Na Slovensku existuje priestor na vstup nového mobilného operátora

Súčasný stav rozdelenia a voľných frekvencií v rámci frekvenčného pásma 1800 MHz dáva predpoklad na vytvorenie vyváženého konkurenčného prostredia pre všetkých, aj nových mobilných operátorov.

6. mar 2012 o 10:21 TASR

Bratislava 6. marca (TASR) -

"Tak isto dáva možnosť vstupu ďalšieho mobilného operátora na slovenský trh s elektronickými komunikáciami," konštatuje Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vo vyhodnotení verejnej konzultácie k prideľovaniu frekvencií, ktoré zverejnil na svojej internetovej stránke.

"Pridelením frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz plánuje úrad podporiť príchod nového operátora, ktorý by mohol získať frekvencie aj z frekvenčného pásma 800 MHz a 2600 MHz, čo dáva seriózny predpoklad na etablovanie ďalšieho kredibilného operátora na slovenskom trhu s elektronickými komunikáciami pri dodržaní zásad transparentnosti a nediskriminácie," avizuje TÚ SR.

V pripravovanom výberovom konaní plánuje úrad nastaviť také podmienky, aby nebol neprimerane zvýhodnený žiadny z účastníkov tendra, a to bez ohľadu na to, či to bude súčasný poskytovateľ, alebo nový subjekt.

TÚ SR konštatuje, že existujúci operátori majú momentálne v rámci pásma 1800 MHz k dispozícii frekvencie v celkovom rozsahu 2 x 15,2 MHz, celkovo 30,4 MHz. "V prípade, že v pripravovanom výberovom konaní budú novému uchádzačovi pridelené frekvencie tak isto v rozsahu 2 x 15,2 MHz, čo je celkovo 30,4 MHz, dostane sa aj tento do situácie, kedy bude mat k dispozícii rovnaký rozsah frekvencií, ako existujúci mobilní operátori," dodáva úrad.

V rámci verejnej konzultácie TÚ SR zisťoval názor verejnosti na rozdelenie voľných frekvencií v pásme 1800 MHz, a tým na prípadný príchod ďalšieho mobilného operátora na slovenský trh. Podľa spoločnosti Slovak Telekom by držiteľom voľných frekvencií mali byť prednostne existujúci operátori. Orange a Telefónica sa naopak vyjadrili, že prednostné prideľovanie frekvencií je diskriminačné, neopodstatnené a v rozpore s existujúcim právnym a regulačným stavom.

"Národný regulačný orgán má podmienky výberového konania navrhnúť tak, aby nebol vylúčený prípadný nový subjekt, a aby bola zabezpečená efektívna hospodárska súťaž na danom trhu," konštatovalo vo svojom hodnotení Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR.