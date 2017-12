Podľa eseje môžu dieťa zabiť po pôrode

Novonarodené dieťa nie je skutočným človekom, tvrdia niektorí etici. Prednosť má záujem rodičov.

5. mar 2012 o 20:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Eseje o lekárskej etike len málokedy vyvolávajú vášnivú verejnú diskusiu. No v prípade Francescy Minervovej z Oxfordskej univerzity viedli dokonca k vyhrážkam smrťou.

Minervová totiž spolu s Albertom Giubilinim v odbornom magazíne Journal of Medical Ethics napísala, že zabiť novonarodené dieťa je z morálneho hľadiska to isté ako usmrtiť plod. Ak je teda povolená interrupcia, malo by byť povolené aj zabitie novorodenca.

„Z morálneho hľadiska nie je žiadny rozdiel medzi plodom deň pred narodení a deň po. Pôrod je len zmenou umiestnenia, nie podstaty,“ argumentujú etici v kontroverznej úvahe.

Fakty Interrupcie V západných krajinách je bežné, že žena môže o prerušenie tehotenstva požiadať v prvom trimestri. Výnimkou sú tradičné katolícke krajiny ako Írsko či Poľsko.

Neskôr to býva možné len v prípadoch, že je plod poškodený a hrozí narodenie postihnutého dieťaťa.

Dieťa verzus matka

Ani novonarodené dieťa nie je podľa nich „skutočnou osobou“, ale len „možnou osobou“. Zabitie môže spôsobiť škodu skutočnej osobe, keďže stratí šancu dosiahnuť svoje ciele.

No novonarodené deti podľa nich žiadne ani základné ciele ešte nemajú. Ich budúcnosť je zatiaľ len predstavou rodičov a smrť im teda nespôsobí škodu.

Podľa etikov by teda malo byť v poriadku zabiť dieťa, ak je povolená aj interrupcia. Napríklad Downov syndróm sa podarí pred pôrodom objaviť len v 64 percentách prípadov.

Podľa súčasnej legislatívy musia rodičia postihnuté dieťa nechať žiť.

„Vychovať takéto dieťa môže byť neznesiteľná záťaž pre rodinu aj pre celú spoločnosť, ktorá bude musieť finančne prispieť na jeho život,“ píše sa v eseji. V tomto prípade údajne môžu mať prednosť záujmy „skutočných osôb“, teda rodičov.

Nešlo o návrh zákona

Ak je však interrupcia povolená aj pri zdravých plodoch, nemalo by sa zabíjanie malých detí obmedzovať len na tie postihnuté, znie asi najkontroverznejší záver úvahy „Popôrodná interrupcia: prečo by malo dieťa žiť?“

Minervová hovorí, že účelom jej práce nie je navrhovať zákony. „Bol to len teoretický a akademický článok,“ povedala pre Sydney Morning Herald. V odbornej komunite mal vyvolať diskusiu, prečo sú niektoré formy interrupcií povolené a iné nie.

Namiesto toho sa jej práca začala rýchlo šíriť na internete. Nielen kresťanské organizácie, ale aj bežní ľudia etikov označili za zástancov vraždenia malých detí. Hovoria o infanticíde, teda zabíjaní novorodencov, ktoré bolo aj v Európe v staroveku bežné.

Zákaz interrupcií?

„Týchto dvoch diablov v ľudskej koži by sme mali okamžite popraviť podľa ich pravidla interrupcie po narodení,“ napísal anonym do redakcie magazínu, ktorý štúdiu zverejnil. Na Minervovej bezpečnosť už dohliada polícia v Melbourne, kde v týchto dňoch pôsobí.

Julian Savalescu z Journal of Medical Ethics napriek kritike a hrozbám obhajuje rozhodnutie kontroverznú štúdiu vydať.

Tvrdí, že sa neopiera o žiadne nové poznatky, diskusiu o podstate plodu tu bola už aj predtým. Nové je len to, že sa právo novonarodeného dieťaťa dáva do súvislosti so záujmami matky.

Pripomína, že výsledky štúdie môžu byť paradoxne podkladom na úvahu, podľa ktorej by sa mali zakázať interrupcie v každom štádiu.

Ak sa niekomu nepáči zabíjanie detí a to je morálne rovnocenné s interrupciou, mal by byť aj proti interrupciám, naznačuje Savalescu.