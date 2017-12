Podzemné kobky sa vracajú v krokovacom dungeone Legend of Grimrock

Legend of Grimrock bude poctivým podzemným dobrodružstvom, ktoré nám dávno ponúkol Dungeon Master, Eye of the Beholder, Wizardry, Lands of Lore, Stonekeep a mnohé ďalšie.

5. mar 2012 o 12:45 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 1 0 Notorické spomínanie na staré časy, kedy bolo všetko akosi lepšie, sa nevyhne ani herným svetom. Služobne starší hráči istotne s nostalgickou slzou v oku spomínajú na doby, kedy sa sme mohli pixely na obrazovke takmer pokojne spočítať, avšak vôbec nás to netrápilo. Žánrov, ktoré sa dostali na absolútny okraj záujmu virtuálnej zábavy, je mnoho. Niektoré sa vytratili i preto, že boli príliš úzko profilované. Tak napríklad dungeony - podzemné kobky plné beštií, pascí a hádaniek, sa dnes rozhodne nenosia. Na druhú stranu sú RPG prvky zvyšovania úrovne hráčov, zbraní či predmetov takmer v každej hre, akčné strieľačky nevynímajúc. Staré (a samozrejme aj dobré) časy sa nám rozhodli vrátiť vývojári z Almost Human, ktorí už dlhšie pracujú na klasickom dungoene Legend of Grimrock. Máme pozitívne správy, vydanie je naplánované na tohtoročný apríl a v pláne sú i konverzie pre iOS a Mac. Ako hra vyzerá, si môžete pozrieť v ukážke z betaverzie. video //www.youtube.com/embed/Ep97ba_uWXM Návrat starých časov pri prechádzaní podzemných kobiek z vlastného pohľadu sme si mohli vyskúšať napríklad i v Orcs & Elves pre Nintendo DS. Legend of Grimrock bude navyše tzv. krokovacím dungeonom (pohyb po skokoch) - pre herných pamätníkov skutočná lahôdka a spomienky na ručne kreslené mapy. Zaujímavosťou sú aj samotní vývojári, ktorí sú v minulosti pracovali vo veľkých spoločnostiach ako Remedy (Max Payne, Alan Wake) či Futuremark (programy určené na zistenie výkonu počítača). O grafické spracovanie sa teda báť nemusíme. Ak si Legend of Grimrock zachová pôsobivú atmosféru starších kúskov, alebo sa k nej len príblíži, veľmi radi tento projekt podporíme. Ďalšie informácie nájdete na domovskej stránky hry. Zdroj: Shacknews