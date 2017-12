Anonymous prepísalo maďarskú ústavu

Hackeri patriaci do hnutia Anonymous na internetovej stránke maďarského ústavného súdu prepísali text ústavy, informoval dnes maďarský spravodajský server Index.

4. mar 2012 o 18:06 TASR

Hackerské hnutie Anonymous pripísalo do maďarskej ústavy niekoľko dodatkov.

BUDAPEŠŤ.

Hovorca ústavného súdu András Sereg pre maďarskú tlačovú agentúru MTI oznámil, že stránku súdu dočasne odstavili.

Súd sa o hackerskom útoku dozvedel dnes napoludnie. Útočníci zasiahli iba do textu ústavy, ďalšieho obsahu stránky sa nedotkli.

Súd dokument odstránil zo stránky a čo najskôr zverejní pôvodný text základného zákona. Hovorca dodal, že ak bude potrebné, tak súd kvôli tejto udalosti vykoná potrebné kroky. Stránku po vyriešení bezpečnostných problémov sprístupnia.

Ako o tom informoval Index, hackeri pripojili k ústave niekoľko dodatkov. Uviedli napríklad, že pracujúci v informačných technológiách (IT) budú môcť odísť do dôchodku vo veku 32 rokov a dostanú 150 percent svojho platu. Ďalším dodatkom bolo, že Anonymous a iné samosprávne skupiny IT, ako aj jedinci pracujúci v IT, budú môcť byť vyzvaní, aby zasiahli v prípade vonkajšej a vnútornej hrozby krajiny.

Vyznávame, že tyranstvo, tyrani a diktátori sú iba prechodným obdobím histórie a že ich ľud kedykoľvek môže zvrhnúť a povstať proti nim, dopísali do textu ústavy hackeri.

Aktivisti hnutia Anonymous v uplynulých mesiacoch uskutočnili množstvo internetových útokov na celom svete. Čoraz viac sa sústreďujú na známe bezpečnostné firmy, na orgány boja proti zločinu a rôzne vládne inštitúcie.

V januári napadli napríklad server amerického Federálneho úradu vyšetrovania (FBI) a americkej tajnej služby CIA. Aktivizovali sa aj na Slovensku.