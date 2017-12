Saturnov mesiac Dione má kyslík

V okolí veľkých planét sa zvýšili šance na existenciu života. Môže tam byť kyslík.

2. mar 2012 o 17:10 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by ste chceli hľadať vo vesmíre život, kde by ste začali? Vedci sa už dávnejšie rozhodli, že prvým krokom by mala byť tečúca voda. Bez nej si totiž život tak, ako ho dnes poznáme, nevieme dobre predstaviť.

Ďalším vodítkom by však mohla byť napríklad prítomnosť kyslíka. Ten teraz astronómovia objavili pri Saturnovom mesiaci Dione. Podľa štúdie v odbornom magazíne Geophysical Research Letters naň narazila americko-európska vesmírna sonda Cassini.

Dione je štvrtým najväčším mesiacom Saturna. Nepredpokladá sa, že na jeho povrchu by sa mohla nachádzať kvapalná voda, len zamrznutý ľad a rozsiahle kamenné plochy. Kvapalná voda by sa podľa odborníkov nemala ukrývať ani hlbšie pod povrchom.

Dôležitejšie je však zistenie, že kyslík môže okolo joviálnych planét vôbec jestvovať a vytvárať tenkú exosféru. To zvyšuje šance pre lepších kandidátov na prípadný mimozemský život. Podobne ako Dione krúžia okolo Saturna či Jupitera.

„Niektoré z ďalších mesiacov majú oceány, a tak by stálo za to sa tam podrobnejšie pozrieť a hľadať tam stopy života," povedal pre BBC spoluautor štúdie Andrew Coates.

Vedci predpokladajú, že kyslík na Dione vzniká vďaka reakcii extrémne silných radiačných pásov Saturna s ľadom na Dione. Radiácia „rozbíja" molekuly vody a kyslík uvoľňuje.