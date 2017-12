Odraz svetla prezradí život vo vesmíre

Odraz svetla od vzdialených planét môže prezradiť, či ukrývajú život.

1. mar 2012 o 17:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Sú príliš ďaleko. Keby ste tam chceli poslať sondu, trvalo by to neuveriteľne dlho. A umelý signál by ste mohli zachytiť iba vtedy, ak by tam jestvovala rozvinutá spoločnosť.

Ak by ste plánovali odhaliť život na vzdialených exoplanétach, veľa možností nemáte. Teraz však vedci prišli s nápadom, ako by sa dal život v cudzích planetárnych sústavách spoznať. Poslúžil by na to odraz svetla, ktorý otestovali vďaka nášmu Mesiacu.

Tím Michaela Sterzika podľa štúdie v magazíne Nature zistil, že život za sebou zanecháva stopy. Rastliny totiž odrážajú svetlo inak ako napríklad skaly - a to aj v globálnych rozmeroch. Stopy po niektorých plynoch či chlorofyle tak možno objaviť v jemných zmenách vo svetelnom spektre.

Navyše, takéto svetlo odrazené od planét sa dá odlíšiť od oveľa výraznejšej žiary samotnej hviezdy, takže astronómovia vedia aspoň teoreticky zistiť, či vôbec pozorujú planétu.

Vedci pripomínajú, že takéto odhaľovanie vzdialeného života zatiaľ súčasné prístroje nezvládnu. Nová generácia plánovaných teleskopov však navrhovanú techniku dokáže využiť.