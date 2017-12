Apple pripravuje osempalcový iPad

Dodávatelia komponentov začali posielať skúšobné vzorky určené pre 7,85-palcový iPad. Masová výroba by sa mala rozbehnúť v treťom štvrťroku.

1. mar 2012 o 15:20 Matúš Paculík

Menší iPad s uhlopriečkou 7,85 palca by mal byť konkurenciou pre Kindle Fire od Amazonu, porovnateľné produkty od Barnes & Noble a množstvo ďalších tabletov so systémom Android.

Cena za 7,85 palcový iPad by sa mala pohybovať medzi 249 až 299 dolármi, pričom sa očakáva uvedenie aj osem gigabajtovej verzie tabletu iPad 2 v cene do 399 dolárov.

Podľa správ z minulého roku by mala byť dodávateľom displejov spoločnosti LG a AU Optronics. Ďalšie novinky o menšom tablete sa objavujú už dlhšiu dobu, minulý mesiac priniesol nové informácie aj Wall Street Journal.

Menší tablet by mal mať rovnaké rozlíšenie ako iPad 2 a pravdepodobne aj podobný hardvér. Rozdielne budú len rozmery a menšia kapacita úložného priestoru.

Lacnejšie tablety iPad by mohli súvisieť s plánmi Obamovho kabinetu nahradiť klasické učebnice digitálnymi. Apple už dnes ponúka nástroje na tvorbu a distribúciu učebníc, pričom nižšia cena by umožnila rozšírenie iPadu aj do chudobnejších komunít.