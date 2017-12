Vyhľadávaním v internete k rozpadu manželstva

Haifa 9. augusta (TASR) - Keď na začiatku tohto roka spustili internetovú stránku www.hevre.co.il, nikto neočakával, že niektorým ľuďom dramaticky zasiahne do života. Táto stránka slúži na vyhľadávanie bývalých spolužiakov, priateľov z armády, kolegov z práce či presťahovaných susedov. Podľa majiteľov stránky za sedem mesiacov zaregistrovali 1,5 milióna návštev a takmer každý návštevník sa pokúsil niekoho zo svojich dávnych známych skontaktovať, napísal izraelský denník The Jerusalem Post.

Psychologička Iris Reitzsová tvrdí, že takéto stránky majú veľký význam pre ľudí, ktorí v detstve stratili priateľov a potrebujú si to vykompenzovať.

Prostredníctvom stránky sa napríklad podarilo stretnúť dvom seniorom, ktorí sa zoznámili pred mnohými rokmi v mládežníckom tábore. Sedemdesiatosemročná vdova a 72-ročný vdovec sú teraz zamilovaní až po uši.

Ako píše The Jerusalem Post, nie vždy však majú stretnutia po rokoch taký nevinný priebeh. Štyridsaťročný Jigal sa po rokoch stretol s bývalou priateľkou. "Vôbec sa nezmenila. Stále má nádherné dlhé nohy a zostal jej aj dievčenský úsmev", vyznáva sa. "Už som sa nemohol pozerať na moju ženu, ktorá po tehotenstve pribrala 20 kíl a je totálne nudná". Jigalovo opojenie bývalou láskou sa skončilo neverou a rozvodovým konaním.

Šlomo Waldmann, ktorý stránku založil, tvrdí, že si nemyslel, že by mohla spôsobovať nevery a rozvody. "Stránku sme vytvorili na to, aby ľudí dávala dohromady, nie na to, aby ich rozdeľovala", povedal pre The Jerusalem Post.

