Vedci zistil ďalšie liečivé účinky nervového jedu

Boston 8. augusta (TASR) - Podľa najnovšej štúdie amerických lekárov dokáže jed botulotoxín ešte omnoho viac než len vyhladiť vrásky.

8. aug 2002 o 23:12 © TASR 2002

Výskumníci indianskej univerzity v najnovšom vydaní odborného periodika New England Journal of Medicine tvrdia, že injekcie so zriedeným roztokom jedu dokážu vyrovnať aj kŕčovité stiahnutie svalov po porážke a čiastočne tak vrátiť pacientom schopnosť hýbať sa.

Botulotoxín (botox) vystiera svaly a často sa používa napríklad na vyhládzanie vrások na čele, zároveň je však na svete známy aj ako najnebezpečnejší jed použiteľný aj ako biologická zbraň.

Tím lekárov podával botox 126 pacientom, ktorí po porážke mali znehybnenú ruku, a po šiestich týždňoch došiel k záveru, že 83 percent testovaných malo menej bolestí, dokázali sa lepšie obliekať i držať ruku. Dokonca 62 percent z nich povedalo, že ich život sa "podstatne zlepšil".

Liečivé účinky botoxu trvajú zväčša len tri mesiace.