Orange požiadal švédsku vládu o odklad sprevádzkovanie siete 3G o tri roky

8. aug 2002 o 14:03 © TASR 2002

Štokholm 8. augusta (TASR) - Telekomunikačná spoločnosť Orange, dcéra France Telecomu, požiadala švédsku vládu o súhlas s posunutím sprevádzkovania mobilnej siete UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) o tri roky.

Podľa anglického denníka Financial Times je žiadosť najvýraznejším príkladom toho, že sa telekomunikačné spoločnosti usilujú zmeniť termíny uvedené v ich licenciách na 3G, lebo zistili, že realita je oveľa tvrdšia, než boli optimistické predstavy o možnosti vývoja technológie pre ne pred niekoľkými rokmi.

Informácia prichádza po tom, čo pred dvoma týždňami fínska Sonera a španielska Telefónica sa vzdali zámeru pokryť nemecké územie svojím signálom pre siete tretej generácie. Spolu odpísali investície v celkovej výške 8,4 miliardy EUR.

Telekomunikačné spoločnosti do tohto segmentu trhu už investovali okolo 100 miliárd EUR a to hlavne do získania licencii za ich vybudovanie.

Orange súčasne žiadal, aby mohol znížiť pokrytie švédskeho územia signálom na ktorom žije 8,3 milióna obyvateľov namiesto pôvodne plánovaného zabezpečenia signálu pre 8,86 milióna obyvateľov. Hovorca spoločnosti Vodafone vo Švédsku Johan Holmgren uviedol, že jeho spoločnosť by privítala diskusiu s predstaviteľmi krajiny a príslušnými orgánmi o odložení sprevádzkovania sietí 3G.

Švédsko na rozdiel od Británie alebo Nemecka licencie na siete 3G nepredávalo, ale poskytlo ich bezplatne. Vlastníci licencií boli však zaviazaní, že vybudujú siete rýchlo a to aj v riedko obývaných oblastiach krajiny.

Vodafone v Nemecku odkladá sprevádzkovanie svojej siete UMTS o pol roka. Kým iní ich prevádzkovatelia sa oneskoria ešte dlhší čas. Predstaviteľ Vodafone Deutschland Jürgen von Kuczkowski uviedol, že sieť 3G v Nemecku uvedú do pokusnej prevádzky na jeseň tohto roku, ale jej využívanie sa oneskorí, lebo chýbajú užívateľské aparáty. Americká Motorola a fínska Nokia nie sú schopné dodržať pevne dohodnuté termíny na dodávku prístrojov. Pokusná prevádzka siete pre klientov sa začne na jar budúceho roku - ale nie vo veľkom rozsahu. Pripojiť na ňu sa budú môcť najprv veľkí zákazníci Vodafone. A údajne krátko na to dôjde k masovému komerčnému využívaniu najmodernejšej telekomunikačnej siete.

Sieť UMTS ešte nepracuje spoľahlivo. Dochádza k nečakaným poruchám v prenose signálu medzi jej rozličnými uzlami.

* jns