Sú za agresivitu zodpovedné gény?

7. aug 2002 o 22:30

Správanie asociálnych mladých ľudí úzko súvisí s ich genetickou výbavou, hovoria vedci z King‘s College v Londýne (KCL). Mladí ľudia v školskom veku so špecifickou verziou istého génu sú náchylnejší na agresívne správanie ako ich bežní rovesníci, hovorí pre BBC Terry Moffitt z KCL.

Vedci veria, že detailné pochopenie funkcie tohto „asociálneho“ génu by mohlo viesť k vývoju lieku, ktorý by potláčal kriminálne sklony mladých ľudí. Kritici však poukazujú na etické problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri genetickom testovaní na prítomnosť „asociálneho“ génu. Upozorňujú, že niektorí mladí ľudia budú zaradení medzi asociálov ešte predtým, ako spáchajú zločin. Navyše, mohlo by sa stať, že namiesto riešenia vážnych sociálnych problémov, ktoré k asociálnemu správaniu zaiste vedú, by sa vlády štátov spoliehali skôr na tieto lieky. Spomínaný špecifický gén riadi aktivitu enzýmu zvaného monoamínoxidáza A (MAOA). Štúdia na 154 mladých ľuďoch z Veľkej Británie ukázala, že jedinci s nižšou hladinou MAOA boli náchylnejší na agresívne správanie. Odborníci predpokladajú, že až jedna tretina populácie vo Veľkej Británii má zníženú hladinu enzýmu MAOA. (5D)