Malý génius sa volá Ernesto Šajda

Televízny prijímač s trojrozmerným obrazom by mohol fungovať. O vynáleze jedenásťročného rusko-kubánskeho chlapca s nevšedným menom Ernesto Jevgenij Sančes Šajda to povedal Viktor Musko, výkonný riaditeľ vedeckého festivalu Krok do budúcnosti.

7. aug 2002 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 Na festivale v Irkutsku chlapcov projekt televízora s trojrozmerným obrazom získal hlavnú cenu. Podľa riaditeľa festivalu vedecká rada sa rozhodla požiadať o konzultáciu kolegov z Baumanovej Moskovskej štátnej technickej univerzity. Viktor Musko dúfa, že na pôde univerzity sa podarí postaviť experimentálny model televízneho prijímača, ktorý vo svete nemá obdobu. O zázračnom chlapcovi z mesta Rubcovsk na juhu Altajského kraja pri hraniciach s Kazachstanom sa verejnosť dozvedela v máji. Ernesto vtedy na vedeckej konferencii na Altajskej štátnej univerzite predstavil svoj projekt nového televízora a chladničku bez kompresoru, ktorá nepotrebuje elektrický prúd. Ernesto Jevgenij Sančes Šajda má matku z ukrajinskej Odesy a otca z Kuby. Prvý raz na seba upozornil, keď mal dva roky a sedem mesiacov a začal čítať. Teraz so 16-ročnými spolužiakmi navštevuje deviaty ročník základnej školy, ale už na budúci rok by chcel na vysokú. Okrem vedy sa venuje maľbe, komponuje hudbu a píše poéziu a prózu. Najradšej má učebnice fyziky a matematiky. Je autorom už desiatich vynálezov. Po prvých správach o nevídanom talente Altajská štátna univerzita v máji odmenila chlapca novým osobným počítačom, po ktorom túžil. (tasr)