Šachová figúrka zo 6. storočia je pre historikov záhadou

7. aug 2002 o 22:30

Butrint je rajom archeológov.

FOTO - ARCHÍV

Objav zachovalej šachovej figúrky zo slonoviny v historickom meste Butrinte na juhu Albánska (vzdialenom 10 kilometrov od gréckeho ostrova Korfu) možno spochybní predpoklady historikov o tom, že kráľovská hra prenikla do Európy až približne niekedy v 9. storočí. Figúrku, predstavujúcu šachovú dámu, kráľa či strelca, našiel britský archeologický tím vedený profesorom Richardom Hodgesom na neočakávanom mieste: pod ruinami rímskeho paláca zo 6. storočia.

Podľa doterajších poznatkov sa šachová hra zrodila v 5. alebo 6. storočí v Indii. Možno aj preto sa nazývajú terajšie najpoužívanejšie šachové otvorenia indickými hrami. Nemajú samozrejme nič spoločné so šachovou hrou, ako ju poznali ľudia pred 1 500 rokmi, lebo pravidlá súčasného šachu spresnili až Európania.

Z Indie sa šach dostal do Číny a ďalej na západ prostredníctvom Peržanov, ktorí hru naučili aj Arabov. Šíritelia učenia proroka Mohameda (zomrel r. 632) potom počas svojich vojenských výbojov priniesli tridsaťdva šachových figúrok do severoafrického priestoru a odtiaľ do Európy, keď prenikli na územie dnešného Španielska.

Podľa profesora Hodgesa nález jeho tímu môže dokazovať, že v Európe poznali šach oveľa skôr, ako sa doteraz myslelo. Na druhej strane však o tejto verzii nesvedčia nijaké iné dobové svedectvá. Faktom zostáva, že šach sa udomácnil a rozvinul na starom kontinente až v 12. storočí. Nález jednej šachovej figúrky môže byť len slepou uličkou, akých ani v archeológii nie je málo. V každom prípade zatiaľ pre historikov zostáva záhadou, ako sa šachový kráľ (alebo dáma či strelec) mohol ocitnúť pod európskou stavbou zo 6. storočia. (ač)