EÚ chce uchovávať e-maily, faxy a telefonáty

KODAŇ, BRUSEL - Dánsko, ktoré v súčasnosti predsedá Európskej únii, pripravilo dokument, ktorý žiada 15 členských krajín únie, aby prijali opatrenia na posilnenie využívania informačných technológií v procese vyšetrovania a stíhania organizovaného zločinu

7. aug 2002 o 22:28

. Informovali o tom v Bruseli diplomatické zdroje.

Okrem iného tento dokument odporúča členským štátom, aby už v najbližšej budúcnosti vytvorili záväzné pravidlá, ktoré prinútia poskytovateľov telekomunikačných služieb zachovať na isté obdobie informáciu týkajúcu sa telekomunikačného kontaktu. Má to zaručiť, aby takáto informácia bola k dispozícii vždy, keď má význam na vyšetrovanie zločinov. Ide o e-maily, nahrávky telefonických hovorov a kópie faxov. Znamená to, že telekomunikační operátori by mohli byť nútení odkladať obrovské množstvo elektronických dát. Dokument uvádza, že pravidlá musia pri zachovávaní osobných údajov vziať do úvahy aj ochranu súkromia. Advokáti sa však obávajú, že tento krok môže dať orgánom zabezpečujúcim uplatňovanie legislatívy nadmerné právomoci.

Návrh prichádza krátko po tom, čo Európsky parlament prijal v máji zákon, ktorý umožňuje členským štátom EÚ zachovávať osobné dáta počas istého časového obdobia a dovoľuje štátnym agentúram využívať ich v záujme ochrany národnej bezpečnosti, obrany, verejnej bezpečnosti alebo stíhania verejných zločinov. Opatrenia musia byť úplne výnimočné a musia sa zakladať na špecifickom zákone, ktorý je pochopiteľný širokej verejnosti a ktorého aplikácia bude povolená justičnými alebo inými kompetentnými orgánmi od prípadu k prípadu. Mimovládna organizácia Statewatch vidí v dánskom návrhu logický vývoj návrhu prijatého v parlamente. Ak sa táto politika prijme, musí byť podľa nej aplikovaná rovnako záväzne vo všetkých členských štátoch. Nepozdáva sa jej však myšlienka uchovávať telekomunikačné informácie na dlhšie obdobie. „Nie sme presvedčení, akým spôsobom sa tieto informácie použijú a aký bude k nim prístup,“ uvádza Statewatch. O návrhu dánskeho predsedníctva budú ministri krajín EÚ diskutovať po augustových prázdninách. (sita)