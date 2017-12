The Sum of All Fears - keď vám film nebude stačiť

9. aug 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

The Sum of All Fears je ďalším príkladom toho, ako môže zisky z uvedenia filmu alebo knihy zvýšiť aj počítačová hra. Boli sme už svedkami, ako podobné snahy viedli k vydaniu úplného braku. Posledné filmové spracovanie príbehov Toma Clancyho do podoby taktickej akčnej hry však nedopadlo vôbec zle. Stanete sa v nej členom elitnej jednotky F.B.I, ktorá má za úlohu zabrániť teroristom v použití nukleárnej zbrane. Navštívite niekoľko krajín sveta a dostanete sa do kontaktu s postavami filmu, napríklad Clancyho obľúbencom Jackom Ryanom. Autori využili engine známeho Ghost Recon, „vyleštili" jeho vzhľad a tiež trocha zjednodušili samotný herný systém. Členov vášho protiteroristického komanda už nebudete môcť v rámci misie rozdeliť do viacerých podskupín. Tiež zmizli drobné RPG prvky, ktoré zlepšovali vlastnosti vášho tímu po úspešných akciách. Spolu s ďalšími malými zjednodušeniami sa tak hra stala prístupnejšou „sviatočným bojovníkom" proti teroristom. Pri vyššej náročnosti však vďaka slušnej umelej inteligencii a šikovným možnostiam príkazov pre vašich kolegov zažijete veľmi zábavnú realistickú akciu. Prispieva k tomu aj dobrý výber zbraní, ktorý sa rozširuje spolu s postupom v hre. Niektoré z nich by ste v skutočnosti vo výbave takýchto špeciálnych jednotiek asi nenašli (M 16), ale ich množstvo môže oživiť občas trocha monotónnu zábavu. Slabinou hry je malý počet misií (jedenásť), ale ku hre dostanete aj editor, čo môže herný čas slušne predĺžiť. Grafická stránka hry dostala niekoľko vylepšení oproti vzhľadu Ghost Recon. Zdokonalené textúry, detailnejšie prostredie a lepší dizajn úrovní sú toho príkladom. Kozmetické vylepšenia zaznamenali aj zvuky a hudba, hoci stále patria viac-menej k žánrovému štandardu. The Sum of All Fears je však v každom prípade vydarenou súčasťou marketingu nového filmu. Hoci jej ku špičkám žánru chýba pár krôčikov, je to zaujímavá takticko-akčná hra.