Najpopulárnejšie e-mailové fámy, ktoré kolujú Slovenskom

7. aug 2002 o 22:39

Proti týraným mačiatkam

Pred rokom sa podarilo zrušiť jednu stránku, ktorá opäť funguje. Musíme ju odstrániť! Akýsi Japonec v New Yorku chová a predáva mačky, ktorým sa hovorí BONSAI MAČIATKA. Kŕmi ich prostriedkami na uvoľnenie svalov a strká do fľašiek, kde sú zavreté celý život!!! Mačky sa kŕmia trubičkou a druhú majú na vylučovanie. Ako rastú, ich kosti sa formujú podľa tvaru fľaše. Používajú sa ako dekorácie. Tieto obludnosti sú posledným výkrikom módy v New Yorku, Číne, Indonézii a na Novom Zélande. Ak máte silný žalúdok, pozrite sa na www.bonsaikitten.com . Podpíšte petíciu a keď sa zhromaždí 500 mien, pošlite ju na adresu…

V čom je problém fámy:

„Bonsai mačiatka“ sú známym internetovým žartíkom. Pozorný čitateľ si na ich stránkach všimne, že sa tu „cituje“ napríklad aj vedecký výskum, podľa ktorého môžu „nemodifikované mačky“ (ktoré nie sú vo fľaškách) spôsobiť psychické ochorenia.

Bezpečnostná

Telefonujú na váš účet!

Okamžite informujte svojich kolegov a kolegyne, ktorí používajú mobilný telefón. Ak vám na mobil zavolá technik z firiem Esat alebo Ericell a oznámi, že by rád vykonal kontrolu vášho telefónneho prístroja a požiada vás o vytočenie čísla 9090, okamžite ukončite hovor! Je to podvodnícka firma, ktorá našla spôsob, ako ihneď po vytočení 9090 pristúpiť na vašu SIM a telefonovať na vaše náklady!!!

V čom je problém:

Podľa slovenských mobilných operátorov nič podobné technicky nie je možné.

Srdcervúca

E-mail zachráni život

Zašlite tento text ďalším ľuďom, môžete tak pomôcť malému chlapcovi Brianovi z Buenos Aires. Brian bojuje s ťažkým ochorením srdca a nevyhnutne potrebuje transplantáciu. Tá však stojí 115 200 dolárov. Internet Service Provider zaplatí 0,01 dolára za každý e-mail, ktorý bude odoslaný s názvom „Solidarida con Brian“. Dôležité je konať rýchlo! Vedľa Brianovho nemocničného lôžka stojí notebook s modemom, ktorý e-maily počíta.

V čom je problém

Nie je jasné, prečo by mal ktorýkoľvek provider platiť za každý e-mail - odosielanie e-mailov pre nikoho nepredstavuje zisk, len náklady. Ak by chcel niekto Brianovi (keby existoval) zachrániť život, urobil by to hneď.

Je technicky nemožné, aby jeden počítač dokázal počítať všetky e-maily odoslané v decentralizovanej internetovej sieti.

Prorocká

Budeme majstri sveta

Brazília vyhrala MS naposledy v roku 1994. Predtým vyhrala v roku 1970. Súčet 1970 a 1994 nám dá číslo 3964.

Nemecko vyhralo v roku 1990 a predtým v roku 1974. Spolu nám to dáva 3964.

Argentína vyhrala v roku 1986 a predtým v 1978. Spočítame to. Opäť je výsledok 3964.

Podľa rovnakého kľúča bude víťazom v roku 2002 víťaz z roku 1962.

Teda, v roku 2002 vyhrá Brazília (pomôcka: 3964 - 2002 = 1962).

A teraz to najlepšie!!! Aj naši fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Slovensko ešte nikdy nevyhralo majstrovstvá sveta.

Podľa vyššie vypracovaného kľúča však vyhráme v roku 3964.

V čom je problém fámy

V ničom, uvedené údaje sú pravdivé (aj keď, pochopiteľne, schéma neplatí pre všetky majstrovstvá).

Správa prišla do redakcie SME 20. júna, keď bolo v hre o titul majstra sveta osem mužstiev.