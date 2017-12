Kto týra mačičky a zneucťuje Ježiša?

Niekoľko miliónov ľudí z celého sveta už podpísalo petíciu proti americkému filmu Corpus Christi, ktorý „má čoskoro prísť do kín“. Vyjadrili svoje rozhorčenie a žiadali jeho zákaz, keďže „hovorí o tom, že Ježiš aj jeho učeníci boli homosexuáli“. Do redakc

7. aug 2002 o 22:40 RICHARD HAVROŠ

Živé mačiatka ako dekorácia - uveríte?

ie SME dorazila kópia elektronickej petície začiatkom júna a bolo na nej 350 podpisov - posledných 40 signatárov bolo zo Slovenska, pred nimi boli podpísaní Poliaci, Juhoafričania, Škóti, Američania… Úrady však rozhorčeným občanom nemôžu ani pri najlepšej vôli pomôcť. Film, proti ktorému protestujú, totiž nikdy nebol nakrútený. Kresťania si prinajmenšom môžu byť istí, že jeho nakrúcanie sa nechystá „v najbližšom čase“ - petícia totiž koluje od roku 1984.

Fámu niektorí považujú za najstaršie médium sveta. Z obrovského množstva najrôznejších žartíkov a reťazových listov, ktoré sa v súčasnosti šíria elektronickou poštou, je zrejmé, že aj v čase nových médií sa jej darí nadmieru dobre.

Chybička sa votrela

Ako vznikla fáma o novom filme? Podľa Snopes.com bola motivovaná knihou Golden Turkey Awards z roku 1980 venovanou najhorším filmom histórie. Autor tu okrem 425 skutočných filmov popísal aj jeden fiktívny a čitateľov vyzval, aby uhádli, ktorý to je - pochopiteľne, bol to práve ten o Ježišovi. Štyri roky po vydaní knihy niekto oprášil starú spomienku a už v roku 1985 ležalo v amerických úradoch viac než milión sťažností. Zmätení štátni zástupcovia v Illinois a Alabame podnikli komplikované pátranie, aby mohli zodpovedne vyhlásiť, že správa o pripravovanom filme je dokonalou fikciou. Jednou z vlastností dobrej fámy je však jej nesmrteľnosť - ani dôkaz o jej nepravdivosti ju nemôže úplne zniesť zo sveta.

Fámy totiž nevznikajú len tak - sú odrazom nálad v spoločnosti, obáv aj túžob ľudí, píše v knihe Fáma - najstaršie médium sveta (Praha, Práce 1992) Jean-Noel Kapferer. „Pretriasaná udalosť dá zakaždým za pravdu vnútorným pocitom verejnosti: rehabilituje ich a dáva zelenú ich slobodnému vyjadreniu,“ píše Kapferer. Fáma o filme môže stelesňovať obavy ľudí z uvoľňovania mravov, následkov rúcania mnohých tabu a „príliš veľkej slobody“ (napríklad umeleckej tvorby) a vyzýva k mobilizácii na obranu kresťanských hodnôt.

Funkciou mnohých fám je však podľa Kapferera napríklad aj šírenie predstavy o nadradenosti vlastného národa. Filmová fáma je výbornou správou pre ľudí, ktorí sú presvedčení, že z primitívnej Ameriky prichádza do kultúrnej Európy zlo a skaza. Americké médiá pritom hovorili o „filme pripravovanom v Európe“ - fáma tak získala na dôveryhodnosti a zároveň podporila stereotypný obraz „príliš liberálnej“ Európy.

Fáma ako ventil xenofóbie

Vlna nových fám sa začala v USA šíriť po 11. septembri. Jedna upozorňovala na krádež 30 kamiónov v priebehu noci, pričom „mnohé z nich si požičali a nevrátili Arabi“. E-mailová správa, od základu vymyslená, ľudí vyzývala, aby sa nezdržiavali na verejných priestranstvách. Ďalšia upozorňovala na to, že Arab nakúpil veľké množstvo cukríkov a „FBI sa domnieva, že v nich chcel šíriť antrax“. Správa vznikla na základe skutočnej udalosti: polícia skutočne vyšetrovala Araba, ktorý nakupoval cukríky, ukázalo sa však, že jednoducho vlastní obchod s cukrovinkami.

Aký význam má šírenie takýchto fám? Podľa Kapferera slúžia fámy o negatívnych udalostiach na zmierňovanie úzkosti ich šíriteľov - ak človek o udalosti hovorí, dúfa, že príjemca poukáže na jej nepravdivosť. Naopak, ak bude pravdivá a nebezpečenstvo sa bude všeobecne považovať za pravdepodobné, vezme tým vlastne verejnosť našu starosť na svoje bedrá. Fámy zároveň posilňujú pocit súdržnosti v spoločnosti, ktorá sa spoločne bráni proti nebezpečenstvám hroziacim od iných. Zároveň však takéto správy posilňujú a legitimizujú nenávisť k cudzincom tým, že dodávajú „reálny“ podklad našim predsudkom.

Tento desivý podtext niektorých fám občas vytryskne na povrch, ako v prípade fámy o mačiatkach týraných „Japoncom v New Yorku“ (Pozri Fáma angažovaná…). Jeden z jej slovenských odosielateľov k pôvodnému textu pripísal: „Inak najväčšia morda by bola, keby to bola krutá realita. Z Japoncov bársčo vyvstane :-)“. Je zjavné, že Japoncov týrajúcich zvieratá nie je o nič viac ako Slovákov - podpisom takejto petície však Slovák získava príjemný pocit, že sám je lepší a kultúrnejší ako bežný Japonec, keď upozorňuje na jeho amorálnosti.

Pôsobivé nezmysly

Pochopiteľne, cieľom väčšiny internetových fám nie je šírenie etnickej neznášanlivosti. V elektronickej pošte sa stretávame najmä so správami sľubujúcimi rýchle zbohatnutie, vymyslenými upozorneniami na počítačové vírusy (Ak dostanete e-mail s názvom X, okamžite ho vymažte…), reťazovými listami šťastia (Toto je Dalajlámovo proroctvo. Ak ho rozošlete do 96 hodín viac ako 15 ľuďom, začnú sa vám plniť všetky vaše sny) alebo s falošnými výzvami s humanitárnym pozadím.

Mimoriadne populárne sú aj správy týkajúce sa zdravia. Určite ste niektorú z nich počuli: v banánoch z Afriky je mäsožravá baktéria, v kinách a na detských ihriskách maniaci rozmiestňujú ihly infikované HIV. Antiperspiranty, spôsobujú rakovinu a po napití z plechovky, ktorú pri skladovaní pomočil potkan, môžete ihneď zomrieť… VŠETKY vyššie vymenované správy sú nepravdivé. Všetky boli oficiálne vyvrátené zdravotníckymi organizáciami. A šíria sa ďalej.

Koľko stojí „zadarmo“

Počas zbierania podkladov pre tento článok mi do e-mailovej schránky okrem iných prišiel aj reťazový e-mail, ktorý sľuboval bezplatné ubytovanie v ľubovoľnom z 500 hotelov v šiestich krajinách na dva týždne, ak pošlem správu siedmim známym. Podpísaná bola skutočná slovenská firma, usúdil som preto, že si z nej niekto vystrelil a jej zmätení pracovníci teraz musia čeliť náporu zákazníkov dožadujúcich sa bezplatného nocľahu. Poslal som preto na adresu firmy e-mail so žiadosťou o niekoľko informácií k pripravovanému článku.

„Blahoželáme! Priznali sme Vám hotelový šek,“ znela prekvapujúca odpoveď. Napriek tomu, že som predtým strávil pár dní študovaním informácií o internetových fámach, až v tomto momente som skutočne prenikol do ich podstaty. Zmocnilo sa ma vzrušenie. Začal som narýchlo študovať zoznam hotelov, v ktorých môžem zadarmo nocovať. Chystal som sa poradiť s manželkou, kde strávime dovolenku. A rýchlo som napísal ospravedlnenie kamarátke, ktorú som predtým informoval, že správa je výmyslom. Pochopiteľne, pri podrobnom prieskume podmienok ubytovania sa ukázalo, že ubytovanie je síce „zadarmo“, ale rovnakým spôsobom, ako tradičných „10 percent zadarmo“ vo vašom obľúbenom nápoji alebo pracom prášku.

„Neverím, že Bill Gates má toľko peňazí, ale len tak to skúšam…)“ pripísal jeden z odosielateľov k e-mailu, ktorý sľuboval „minimálne 10 000 dolárov“ od Billa Gatesa len za rozposlanie ďalším známym. Väčšina ľudí rozosiela fámy, lebo majú pocit, že tým nič neriskujú. Nie je to tak úplne pravda. Je príjemné uveriť fáme a pár minút si predstavovať, ako dovolenkujete v Chorvátsku alebo sa prevážate v novom aute, ktoré vám kúpil Bill Gates.

Cenou však bude pár ďalších minút, počas ktorých sa budete sami pred sebou aj pred svojimi známymi cítiť ako úplný idiot.

RICHARD HAVROŠ

Aké správy NIKDY neposielajte ďalej



VAROVANIA PRED VÍRUSMI - Žiadna spoločnosť nerozosiela varovania proti vírusom e-mailom - upozornenia sa objavujú výhradne na oficiálnych webstránkach. Naopak, práve takéto „varovné“ správy často obsahujú vírus.

SPRÁVY SĽUBUJÚCE RÝCHLE ZBOHATNUTIE - všetky správy, ktoré sľubujú akúkoľvek odmenu len za to, že ich pošlete ďalej, sú od základu nepravdivé. Po prvé - žiadna firma len tak nerozdáva svoj majetok. Po druhé - je technicky nemožné, aby niekto na svete dokázal sledovať, komu odosielate svoje e-maily.

PETÍCIE - Samotný predmet rôznych petícií nemusí byť vždy vymyslený, ako v prípade Ježiša - homosexuála. Problém je v tom, že obyčajný zoznam mien v e-mailovej správe nemôže byť nikdy uznaný ako regulárna petícia - chýbajú nielen podpisy, ale zväčša aj akékoľvek ďalšie informácie o údajných signatároch.

Ak máte pochybnosti…

Základom obrany proti fámam je nekonať impulzívne - podobne ako reklamy v Teleshoppingu vás aj e-mailová správa s fámou vyzýva, aby ste ju IHNEĎ rozoslali všetkým svojim známym. V opačnom prípade totiž hrozí nebezpečenstvo, že nad jej obsahom začnete premýšľať a pochopíte, že ide o výmysel. Ak je fáma v angličtine, informáciu o tom, či je pravdivá, môžete nájsť na mnohých internetových serveroch: www.snopes2.com , hoaxbusters.ciac.org , www.hoaxbuster.com alebo urbanlegends.about.com. Často je ešte jednoduchšie napísať do vyhľadávača pár relevantných slov zo správy (jej predmet alebo mená či krátku frázu) a pripojiť slovíčko „hoax“ alebo „urban legends“ - ak ide o výmysel, zobrazia sa zväčša stránky, kde sa jej pôvod vysvetľuje.

