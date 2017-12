Ponuku IBM na projekt štátnej pokladnice dnes MF SR vrátilo

Bratislava 7. augusta (TASR) - Minister financií SR František Hajnovič dnes vrátil materiál obsahujúci ponuku spoločnosti IBM Slovensko, ktorou sa 26.

7. aug 2002 o 19:50 © TASR 2002

júla 2002 bez vyzvania obstarávateľa uchádzala o účasť na obnovenom výberovom konaní na dodávku infosystému (IS) pre štátnu pokladnicu SR.

Oznámil to TASR Jozef Mach z tlačového oddelenia Ministerstva financií (MF) SR s poznámkou, že obstarávateľ predmetu obstarania má prevzatie materiálu so sprievodnou korešpondenciou IBM Slovenskom potvrdené.

Prvý raz vrátil F. Hajnovič ponuku spoločnosti IBM Slovensko v máji tohto roka krátko potom, ako zrušil tender na dodávku IS pre štátnu pokladnicu. O realizáciu projektu štátnej pokladnice sa vtedy ponukami uchádzali Siemens Bussines Service (SBS) a Hewlett Packard (HP). Minister sa po metodickej konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol pokračovať v tejto verejnej súťaži a vzhľadom na časový problém vybral metódu - rokovacie konanie bez zverejnenia. V rámci prieskumu trhu oslovil HP a SBS na predloženie informačných podkladov k projektu štátnej pokladnice do 26. júla. Obaja vyzvaní uchádzači stanovený termín dodržali. Bez vyzvania súbežne s nimi doručila na MF ponuku aj IBM Slovensko. Tá argumentuje lacnejšou ponukou, ako je ponuka SBS a HP, čo sa nedá zistiť, keďže obstarávateľ nepozná obsah jeho ponuky.

Ako informoval minister, v krátkom čase by mal vymenovať poradný orgán pre štátnu pokladnicu. Jeho členovia, údajne tí istí ako ich ustanovil pri tendri, by mali po preštudovaní podkladov SBS a HP vybrať jedného uchádzača, s ktorým bude F. Hajnovič rokovať o zmluve. Meno dodávateľa IS pre štátnu pokladnicu by malo byť zverejnené o mesiac, povedal šéf MF SR.

* ku zll