Mobilná komunikácia - technológie budúcnosti

Keď sa v roku 1981 spúšťala vo Švédsku mobilná sieť NMT, bola to senzácia. No ani najväčší optimisti a stúpenci nových technológii vtedy netušili, kam až môže zájsť tento fenomén konca 20. storočia. Svet si veľmi rýchlo osvojil nový pojem - mobilná komuni

9. jún 2001 o 7:56

kácia.

S nástupom výpočtovej techniky a všeobecným javom zrýchlenia životného tempa nastala prirodzená nutnosť zabezpečiť jednoduchší a rýchlejší prístup k informáciám. Informácie získané v pravý čas boli mnohokrát rozhodujúcim argumentom a to malo za následok aj veľmi rýchly vývoj v oblasti mobilnej komunikácie. S nástupom druhej generácie mobilných sietí GSM a s ňou aj digitálnych technológií sa možnosti využitia otvorili dokorán. Digitálny prenos umožňoval pracovať s datami, čím okrem hlasu (čo je po spracovaní tiež len určitý balík dát) mohol prenášať množstvo prídavných informácií. Dnes mnohé z nich vnímame ako samozrejmosť - CLIP, posielanie SMS, pripájanie sa na internet cez mobilný telefón a pod. A týchto možností je omnoho viac - prenos obrazu, veľkých súborov dát alebo video-konferencie, ibaže svet narazil na prvý a zásadný problém mobilnej siete GSM. Prenosová kapacita siete je na posledne menované úkony príliš malá. Začali sa teda definovať nové prenosové protokoly, ktoré rýchlosť prenosu zvyšujú. Technológie súčasnosti/Protokol GPSR predstavuje jednu z odpovedí na zrýchlenie komunikácie medzi mobilným telefónom a BTS. Ide o paketový prenos dát v sieťach GSM a IS-136. Teoreticky sa pri tomto spôsobe prenosu dá dosiahnuť rýchlosť až 115,2 kbps v oboch smeroch, no platí to iba v ideálnych podmienkach. V praxi sa dosahujú rýchlosti oveľa menšie a navyše nie sú konštantné. Využitie GPSR je vhodné na prístup k internetu a činnosti s tým súvisiace. Pri používaní tohto protokolu sú účtované poplatky za objem prenesených dát, a nie za čas spojenia. Ďalšou z technológií používaných k zvýšeniu prenosovej rýchlosti v sieti GSM je HSCSD. Rýchlejší prenos sa podobne ako pri GPRS dosahuje zlučovaním timeslotov. V tomto prípade sú užívateľovi k dispozícii štyri timesloty. Výhodou oproti GPRS je, že tieto timesloty sú pridelené napevno a tak je prenosová rýchlosť zaručená a konštantná. Poplatky sú naopak účtované klasicky - čiže za dĺžku pripojenia. Pre ľudí závislých na internete bol vyvinutý štandard WAP. Je to protokol odvodený od klasického www protokolu http (Hypertext Transport Protocol). Pre mnohých bol však tento spôsob komunikácie sklamaním, pretože vzhľadom na veľkosť a charakter displejov mobilných telefónov sa s počítačovým surfovaním po internete nedá vôbec porovnávať. Stránky WAP sa väčšinou obmedzujú na veľmi stručné informácie textového charakteru.

Technológie budúcnosti

Treťou generáciou mobilných sietí vo svete sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane UMTS, ktorá je zatiaľ vo fáze štandardizácie. Protokol pripravuje ETSI, Európsky inštitút pre štandardy v telekomunikáciách. Táto sieť bude unikátna hlavne vďaka prenosovej rýchlosti, ktorá by mala dosahovať hodnoty 2Mbps. Aj keď spustenie tohto systému ešte nie je aktuálne, niektoré veľké spoločnosti, ktoré prevádzkujú mobilné siete už podnikajú prvé kroky v súvislosti s inštaláciou nových technológií. Napríklad najväčší mobilný operátor v Portugalsku, TMN už rozhodol, že hlavným dodávateľom pre vybavenie siete UMTS bude firma Ericsson. Podobne aj francúzsky operátor Cegetel vybral pre výstavbu novej siete UMTS firmu Siemens. No aj na tomto poli už vznikli problémy, nakoľko zavedenie novej technológie je finančne veľmi náročné a pre operátorov to znamená v podstate úplné nahradenie súčasných zariadení GSM. Navyše licencie na frekvencie UMTS sa predávajú za obrovské sumy, pretože aj štát si chce ukrojiť svoj diel koláča. Pre mnohých menších operátorov bude zavedenie tohto štandardu takmer nemožné, a preto sa mu zatiaľ vytrvalo bránia. Bluetooth je definícia prepojovania zariadení v blízkej budúcnosti. V roku 1998 sa päť svetových firiem - Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM a Intel zoskupilo do združenia SIG (Special Interest Group), aby vyriešili problém bezkáblového prenosu dát na malé vzdialenosti s minimálnymi nárokmi na spotrebu energie a s minimálnymi rozmermi prenosových zariadení. Ich spolupráca priniesla ovocie a nový komunikačný protokol je na svete - Bluetooth. O niečo neskôr sa k tomuto štandardu prihlásili aj ďalšie veľmoci ako 3Com, Compaq, Dell, čím je zaručená celkom slušná kompatibilita systému. Pri komunikácii formou Bluetooth ide o prenos dát rádiovými vlnami (v pásme 2,4 GHz), čo je oproti už zaužívanej komunikácii IR (infračerveným lúčom) výhodnejšie, nakoľko nie je potrebná priama viditeľnosť komunikujúcich zariadení. Rádiovým vlnám nevadia steny, nábytok ani domáce zvieratá a v tomto konkrétnom prípade môžeme hovoriť o dosahu 10 až 100 metrov s rýchlosťou prenosu 720 kbps. Zavedením technológie Bluetooth by mali zmiznúť z kancelárii a bytov všetky káble medzi počítačmi, tlačiarňami, monitormi a audio zariadenia budú môcť byť umiestnené tam, kde sa hodia bez nutnosti riešenia prenosu signálu.

Veľkou výhodou Bluetooth je aj autodetekcia zúčastnených zariadení, čiže akonáhle sa objavia v dosahu dva prístroje podporujúce túto technológiu, okamžite o sebe vedia a sú pripravené komunikovať. Samozrejmosťou tohto systému je zabezpečenie absolútnej bezpečnosti prenášaných dát formou šifrovania. Využitie tejto technológie je takmer neobmedzené, pretože prenos informácii je už dávno problémom číslo jeden a v blízkej budúcnosti sa máme na čo tešiť.