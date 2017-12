Čo s rozbitým PDA

7. aug 2002 o 15:09

Dobrý deň,

mám PDA (Handspring Visor DeLuxe), ktorý ma rozbitý display, oprava by stála cca 6700 Sk, čo sa neoplatí. Neviete prosím, či by sa to nedalo nejako predať, alebo iným spôsobom minimalizovať škodu? Ďakujem za pomoc.

B. Križan

Dr. Mobilný odpovedá:

Po konzultácii s predajcom PDA Handspring na Slovensku môžem konštatovať iba to, že poškodenie displeja na PDA sa rovná totálnej likvidácii prístroja. Torzo, ktoré vám ostalo podľa mojich informácií nekúpi žiadne servisné stredisko ani za zostatkovú hodnotu. Jediná šanca, ktorú vidím, je podať si inzerát (skúste trebárs server www.inzeraty.sk) a dúfať, že poškodené PDA kúpi nejaký domáci kutil pre svojepotreby.