ST nesúhlasia s medializovanými poplatkami za internet v krajinách V4

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenské telekomunikácia (ST), a. s. nesúhlasia s poplatkami za pripojenie do internetu v ostatných krajinách Visegrádskej ...

7. aug 2002 o 15:14 © TASR 2002

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenské telekomunikácia (ST), a. s. nesúhlasia s poplatkami za pripojenie do internetu v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky (V4), na základe ktorých v médiách v posledných dňoch občianske združenie Internet pre všetkých a iné organizácie porovnávali a kritizovali cenovú politiku ST.

Použité grafické porovnania cien a argumenty nezodpovedajú skutočnosti, zakladajú sa na čiastočných a polopravdivých informáciách, uvádzajú ST vo svojom stanovisku. Podľa ST je na Slovensku cena za hodinu pripojenia do internetu bez DPH v silnej aj slabej prevádzke najlacnejšia spomedzi krajín V4.

Cena za hodinu pripojenia do internetu na Slovensku je po prerátaní pri kurze NBS z 1. augusta 2002 v silnej prevádzke 1,08 eura, pričom v Českej republike (ČR) to je 1,56 eura, v Poľsku 1,42 eura a v Maďarsku 1,19 eura. V slabej prevádzke je cena na Slovensku 0,54 eura, v ČR 0,57 eura, v Poľsku 0,71 eura a Maďarsku 0,64 eura. Pri porovnávaní ceny s DPH je cena v SR v silnej prevádzke najnižšia 1,33 eura a v slabej prevádzke je to 0,67 eura. V tomto prípade je na tom lepšie iba ČR, kde za hodinu strávenú na internete zaplatíte 0,59 eura.

Rozdiely pri výpočte cien pravdepodobne vznikli z dôvodu širokého portfólia produktov operátorov v krajinách V4, pretože ST pri výpočte cien zohľadňovali ceny štandardných produktov. Nebrali do úvahy ponuky balíkov služieb s upravenými cenami alebo produkty s obmedzenou časovou platnosťou. Cenu vrátane DPH skresľuje rozdielna úroveň DPH v jednotlivých krajinách, ktorá sa pohybuje od 5 do 25 %.

Slovenské telekomunikácie plánujú koncom augusta tohto roku oznámiť nové produktové portfólio, ktoré zohľadní dĺžku pripojenia do internetu, a tak by malo dôjsť k zlacneniu dlhších internetových volaní.

* jup zll