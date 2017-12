Na Kolonickom sedle sa začala Expedícia Perzeidy 2002

Kolonické sedlo/Snina 6. augusta (TASR) - Pozorovanie padajúcich hviezd (meteorov) z meteorického roja v oblasti súhvezdia Perzeus je cieľom Expedície ...

6. aug 2002 o 14:59 © TASR 2002

Kolonické sedlo/Snina 6. augusta (TASR) - Pozorovanie padajúcich hviezd (meteorov) z meteorického roja v oblasti súhvezdia Perzeus je cieľom Expedície Perzeidy 2002, ktorá sa dnes začala v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v Sninskom okrese.

Vyše 20 účastníkov vo veku od 17 do 26 rokov bude do 15. augusta v noci pozorovať meteory a počas dní budú zapisovať zistené údaje. "Voľným okom budeme sledovať jasnosť a výšku padajúcich hviezd nad horizontom Zeme, približné miesto ich dopadu a podobne. Súčasťou expedície bude aj fotenie meteorov," uviedol pre TASR odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne(VH) v Humennom Ján Ondruš. Zaznamenané informácie zašlú do Rimavskej Soboty, kde sa sústreďujú údaje o meteorických rojoch a odtiaľ ich odošlú Medzinárodnej meteorickej organizácii IMO v Nemecku.

Podľa Ondruša padanie hviezd je spôsobené rozpadom komét. Meteory po ich rozpade obiehajú okolo Slnka a vlietavajú do zemskej atmosféry. Pohybujú sa pritom rýchlosťou 12 až 72 kilometrov za sekundu a vo vzdialenosti 80 až 120 km nad Zemou zhoria.

Expedíciu pripravila VH a Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov v Humennom.