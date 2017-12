Americké raketoplány opäť poletia na orbitu

Washington 6. augusta (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začne tento týždeň s opravami svojich raketoplánov.

NASA uplynulý piatok oznámila, že plánuje obnoviť lety raketoplánov do vesmíru koncom septembra. Americký úrad pred časom zastavil prevádzku štyroch vesmírnych lodí po objavení mikroskopických trhlín v ich potrubnom systéme. Ako prvý možný termín najnovšieho štartu prichádza do úvahy 28. september. Do tohto dátumu majú byť trhliny zavarené.

NASA objavila chyby prvýkrát v júni v raketoplánoch Atlantis a Discovery. Nachádzajú sa v ochrannom štíte vo vnútri potrubí, cez ktoré prúdi kvapalný vodík k motorom raketoplánov. V júli potom odhalili rovnaké problémy na raketoplánoch Columbia a Endeavour.

Na 19. júla plánovaný štart Columbie na vedeckú misiu s prvým izraelským astronautom odložili. Ku koncu augusta mal pôvodne letieť na vesmírnu stanicu ISS aj Atlantis. Misia Columbie sa podľa najnovších harmonogramov uskutoční najskôr 29. novembra, možný je však aj jej odklad na december, ba dokonca až na január.

NASA naproti tomu uprednostnila let Atlantisu, ktorý má vyštartovať ako prvý po opravách 28. septembra s dielmi pre ďalšiu výstavbu ISS. Začiatkom novembra ho bude nasledovať Endeavour s novou dlhodobou posádkou orbitálneho strediska na palube. Výmena tímov na ISS sa mala pôvodne uskutočniť v októbri.

Dittermore prejavil úľavu, že technické chyby na vesmírnych lodiach sa dajú odstrániť malými opravami. NASA pôvodne nevylučovala, že bude musieť vymeniť všetky potrubia, tým by zavládol v letovom pláne na mnoho mesiacov neporiadok.