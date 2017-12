Úplné vybíjanie batérie mobilného telefónu predlžuje jej životnosť

Stuttgart 5. augusta (TASR) - Podľa nemeckých odborníkov by sa batérie mobilných telefónov, predtým než budú znova dobité, mali z času na čas nechať úplne vybiť. Platí to najmä pre batérie v starších a lacnejších modeloch mobilných telefónov.

Telekomunikačný časopis Connect v jednom z článkov uviedol, že podľa odborníkov úplné vyčerpanie batérie v konečnom dôsledku vedie k predĺženiu jej životnosti.

Za žiadnych okolností by sa však batérie nemali nechávať prázdne dlhšiu dobu, pretože ich to dostáva do stavu takzvaného hlbokého vybitia. Batérie v stave hlbokého vybitia sa po novom uvedení do činnosti často považujú za chybné.