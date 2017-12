Onkológ Altaner: Choroby bez lieku sa dajú liečiť

"Asi nikto z vedcov nevie seriózne povedať, ktorý objav v roku 2011 bol najvýznamnejší," myslí si experimentálny onkológ Čestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.

9. jan 2012 o 0:00 (ved)

Čo bolo podľa vás najvýznamnejším vedeckým objavom roka 2011 na Slovensku a vo svete?

Veda má toľko odborov, že asi nikto z vedcov nevie seriózne povedať, ktorý objav v roku 2011 bol najvýznamnejší. Každý dobrý vedecky pracovník si totiž musí myslieť, že jeho odbor je najdôležitejší, inak by mohol dospieť k záveru, že to, čo robí, je nanič.

V tejto súvislosti mi napadá jedna odpoveď amerického vedca Howarda Temina, u ktorého som robil. Keď sa vrátil z vedeckej konferencie na moju otázku, ktoré príspevky tam boli významné, po zamyslení odpovedal - ten môj. Asi mal pravdu, lebo neskoršie dostal Nobelovu cenu za medicínu.

Ja môžem snáď odpovedať za svoj obor, ktorým sú kmeňové bunky a ich využitie v liečbe tých chorôb, ktoré nemajú doteraz účinnú terapiu.

Na Slovensku:

Na prípravu dospelých kmeňových buniek, ktoré sa dajú využiť v regeneračnej medicíne sú potrebne takzvané GMP priestory - čisté priestory, ktoré zaručia sterilnú prípravu buniek tak, aby sa dali použiť pre klinickú aplikáciu.

Takéto zariadenie sa podarilo vybudovať na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave aj vďaka finančnej podpore z Ligy proti rakovine a Nadácie SPP. Bol tak urobený prvý dôležitý krok k budúcemu využitiu kmeňových buniek na terapiu.

Vo svete:

Opäť z odboru kmeňových buniek. Denne sa objavujú vedecké práce, ktoré ukazujú, že choroby, ktoré nemajú účinnú terapiu, sa dajú liečiť dospelými kmeňovými bunkami alebo pomocou nich aspoň zmierniť nepríjemné príznaky chorôb.

Ten pokrok je taký veľký a taký rýchly (dospelé kmeňové bunky boli objavené len pred 8 rokmi), že to považujem za významné.

Je chvályhodné, že dôležitosť tohto smerovania odobril aj svätý otec pápež Benedikt XVI., ktorý sa vyjadril, že liečba ľudí dospelými kmeňovými bunkami by mala byť dostupná všetkým ľudom, ktorí to potrebujú.

Je na zodpovedných orgánoch, aby to vzali do úvahy aj zdravotné poisťovne, podobne, ako sa to začína robiť vo svete. Napokon, liečba niektorých chronických chorôb kmeňovými bunkami je v konečnom dôsledku lacnejšia.