Fyzik Tokár: Vymedzili interval pre Higgsov bozón

"V časticovej fyzike nič jednoznačne nevyčnievalo," myslí si fyzik Stanislav Tokár z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

10. jan 2012 o 0:00 (ved)

Čo bolo podľa vás najvýznamnejším vedeckým objavom roka 2011 vo svete?

Môžem sa primerane vyjadriť len k dianiu v časticovej fyzike. V časticovej fyzike bol celý rad zaujímavých výsledkov. Nebolo však jednej "bodovej" udalosti, ktorá by jednoznačne prečnievala.

Podľa môjho názoru najväčšou udalosťou časticovej fyziky bolo vymedzenie intervalu existencie Higgsovho bozónu s pozorovaným excesom v oblasti 125 GeV LHC experimentmi ATLAS a CMS.

V prípade, že by sa podarilo dokázať existenciu Higgsovho bozónu, bol by to výnimočný objav, pretože Higgsov bozón je jedným z pilierov štandardného modelu - bez ohľadu na to, že tento model považujeme nie za finálnu teóriu, ale skôr za „nízkoenergetické" priblíženie nejakej „vyššej" teórie.

No znamenalo by to, že myšlienka Higgsovho mechanizmu, ktorý ukazuje, ako častice nadobúdajú hmotnosť, by sa ukázala ako správna, prípadne by naznačovala ten správny smer, ktorým je treba ísť.