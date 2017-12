V niektorých mestách si cez mobil možno vypočuť informácie o pamiatkách

Paríž 3. augusta (TASR) - Najlepší spôsob, ako sa zoznámiť s novým mestom a jeho zvláštnymi štvrťami a pamiatkami, je mobilný telefón, uvádza denník ...

3. aug 2002 o 3:22 © TASR 2002

Paríž 3. augusta (TASR) - Najlepší spôsob, ako sa zoznámiť s novým mestom a jeho zvláštnymi štvrťami a pamiatkami, je mobilný telefón, uvádza denník Libération.

V čase všade prítomných mobilných telefónov sa tieto nové komunikačné prostriedky stali módnymi aj v oblasti poskytovania sprievodcovskej služby. Návštevník si v niektorých francúzskych mestách môže pozerať pamätihodnosti, prechádzať sa uličkami a počúvať výklad sprievodcu z mobilu - takýchto "nových" turistov už vidno.

Systém je jednoduchý, pokračuje Libération. Stačí zadať telefónne číslo, potom kód mesta alebo kultúrnej pamiatky, ktorú si chce návštevník pozrieť, a potom už počúvať výklad. To je princíp, s ktorým prišla istá spoločnosť vo francúzskom Marseille. Len ona ponúka tento, podľa charakterizovania denníka jedinečný, produkt vo Francúzsku. Vo februári tohto roku v krajine zaregistrovali 37 miliónov mobilných telefónov a Francúzsko už niekoľko rokov patrí medzi hlavné turistické ciele. Stačí, aby turista mal mobilný telefón, prišiel do kancelárie Informačnej turistickej služby v konkrétnom francúzskom meste, alebo do niektorého hotela, čo podpísal so spoločnosťou dohodu, a dostane "návod na použitie". Za jedno euro, okrem paušálneho poplatku, môže potom telefonovať tri minúty.

Na nápad prišli zakladatelia spoločnosti pri minuloročnej prehliadke Prahy. Kým manželka čítala informácie zo sprievodcu, manžel si pamiatky pozeral. Povedal si, že je dobré dostávať zvukové informácie a zároveň sa môcť na pamätihodnosti pozerať.

Manželský pár na začiatok vypracoval plán prehliadky starého prístavu v Marseille a parížskej štvrte Montmartre. V júli tohto roku zoznam miest a pamätihodností rozšírili o Nantes a sedem parížskych pamiatok: Chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Eiffelovu vežu, štvrť Saint-Germain-des-Prés, Víťazný oblúk, Louvre, Beaubourg a Chrám Matky Božej. Na jeseň chcú pripraviť prehliadky so sprievodným textom cez mobil v mestách Lille a Saint-Nazaire.

Pravda, dobre informovaných návštevníkov ponúkaná služba neuspokojí. Navyše, služba je zatiaľ vo francúzskom a anglickom jazyku, podotýka denník.

Ponúkaný produkt sa nateraz zameriava na konkrétnu klientelu, ako to naznačuje aj zoznam hotelov vysokej kategórie, s ktorými spoločnosť uzatvorila dohodu o partnerstve, dodávajú noviny.