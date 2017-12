NASA plánuje obnoviť lety raketoplánov v septembri

2. aug 2002 o 21:19 © TASR 2002

Mys Canaveral/Washington 2. augusta (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dnes oznámil, že plánuje obnoviť lety raketoplánov do vesmíru koncom septembra. Prerušenie letov raketoplánov v letovom poriadku si vyžiadali drobné trhliny, ktoré sa objavili v ich palivovom potrubí.

Ako informoval jeden z letových manažérov NASA Ron Dittemore, odborný tím pripravuje na let k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) raketoplánu Atlantis, ktorého misia by sa mala začať 28. septembra. Endeavour by mal vyštartovať 2. novembra.

Trhliny objavené v prívodoch paliva budú podľa jeho slov dovtedy dozvárané a vyleštené, aby obnovili integritu toku paliva na úroveň projektovaného stavu.

"Pri vesmírnych letoch vždy existovať skryté nebezpečenstvo a našou úlohou je patrične tieto riziká zvládnuť," dodal Dittemore.

Krátko pred plánovaným štartom raketoplánov Atlantis a Endeavour odhalili preventívne kontroly drobné trhliny v plášti palivových potrubí, ktoré zabraňujú tomu, aby sa pri štarte a vzostupe na obežnú dráhu nedostal skvapalnený vodík a kyslík do motorov lode.

Opravy prívodu paliva spôsobili odloženie štartu aj v prípade raketoplánu Columbia, ktorý bol pôvodne plánovaný na minulý mesiac. Starnúca flotila vesmírnych raketoplánov má už asi 25 rokov.