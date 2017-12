IBM Slovensko podala podnet na ÚVO vo veci štátnej pokladnice

Bratislava 1. augusta (TASR) - Spoločnosť IBM Slovensko dnes podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Údajne bola diskriminovaná v súťaži ...

1. aug 2002 o 21:29 © TASR 2002

Bratislava 1. augusta (TASR) - Spoločnosť IBM Slovensko dnes podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Údajne bola diskriminovaná v súťaži na projekt štátnej pokladnice SR.

Ako ďalej uviedla vo večernom spravodajstve STV, túto miliardovú zákazku sprevádzajú podozrenia z korupcie a klientelizmu. Pre časovú tieseň sa o jej osude rozhodne skôr ako o podozreniach z korupcie. Naďalej totiž pokračuje trestné stíhanie konateľa spoločnosti Siemens Business Services (SBS) pre podozrenie z pokusu o úplatkárstvo. Členovi výberovej komisie na projekt štátnej pokladnice mal údajne ponúknuť poldruha milióna korún za pomoc pri výbere víťazného uchádzača. "Na základe analýzy výsledkov doposiaľ vykonaného vyšetrovania sa zistilo, že je potrebné opätovne pre náležité objasnenie skutočného stavu veci vypočuť hlavného svedka, ktorým je osoba, ktorej mal byť úplatok ponúknutý," uviedla k celej veci Eva Mišíková z Generálnej prokuratúry SR. Konateľ SBS, s. r. o., Bratislava Peter Prónay k tomu povedal, že "to podanie bolo účelové a smerovalo by k diskriminácii našej firmy. Ale na druhej strane je pozitívne, že sa minister financií SR František Hajnovič nedal ovplyvniť touto skutočnosťou a pozval našu firmu do nového výberového konania."

Podľa STV by minister financií mal za asistencie poradnej komisie napokon priamo vyberať spomedzi dvojice uchádzačov o dodávku informačného systému pre štátnu pokladnicu, a to Hewlett Packard a SBS, no nevzdáva sa ani IBM Slovensko. Kvôli spôsobu verejného obstarávania a údajnej diskriminácii sa dnes obrátili s podnetom na ÚVO. "Celá tá súťaž nebeží tak, ako by mala. Absentuje tu verejný záujem," konštatoval generálny riaditeľ IBM Slovensko Boris Kekeši. Na margo toho šéfka ÚVO Rozália Molnárová podotkla, že "za výber metódy, aj za plnenie podmienok je zodpovedný obstarávateľ Ministerstvo financií SR. To znamená, že tu nie je dôvod na to, aby voľakto voči obstarávateľovi namietal, keď na to má plné právo ako bude postupovať."

Vyšetrovanie z podozrení korupcie v súvislosti s tendrom na projekt štátnej pokladnice by sa malo podľa STV uzavrieť do konca septembra. To by však už verejnosť mala pravdepodobne poznať meno víťazného uchádzača o túto miliardovú zákazku.

Verejná súťaž na spomínaný predmet obstarania bola vyhlásená v novembri 2000. Ponuky firmy HP a SBS predložili 6. júla 2001, keď bola ministerkou rezortu Brigita Schmögnerová. IBM Slovensko tento termín nestihla. Odvtedy výberová komisia po vyhodnotení ponúk tri razy vybrala za víťaza spoločnosť HP. Tento výsledok potvrdila i personálne novovymenovaná výberová komisia F. Hajnoviča. ÚVO vyhovel štyrom námietkam SBS proti určeniu poradia a z dôvodu vylúčenia z tendra. F. Hajnovič koncom apríla 2002 tender zrušil. Následne, IBM Slovensko bez vyzvania 14. mája 2002 predložila MF svoju ponuku, o dva dni ju minister vrátil odosielateľovi.

Po metodickej konzultácii s ÚVO sa minister vo veci obstarania štátnej pokladnice rozhodol pre rokovacie konanie bez zverejnenia a vyzval v rámci prieskumu trhu HP a SBS, aby do 26. júla 2002 predložili informačné podklady k predmetnému projektu. Obaja uchádzači v stanovenom termíne podklady predložili. Urobilo tak i IBM Slovensko, ktoré minister nevyzval.

Poradný orgán ministra by mal v priebehu niekoľkých dní posúdiť podkladové materiály SBS a HP k technicky a finančne náročnému projektu štátnej pokladnice.

* ku zll