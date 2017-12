ST s viac ako 100 000 návštevníkmi lídrom na internetovom trhu

1. aug 2002

Bratislava 1. augusta (TASR) - Z 20 slovenských poskytovateľov internetových služieb (PIS) má najviac unikátnych návštevníkov operátor Slovenské telekomunikácie (ST), a. s, ktorých počet v júni po prvýkrát presiahol 100 000. Vyplýva to z kontinuálneho výskumu trhu v období apríl až jún spoločnosti Taylor Nelson Sofres (TNS).

Za ST, s viac ako 30-% podielom na trhu, nasledujú provideri Nextra s 13,6 % a Slovanet-PSG s 8,6 %. V prvej desiatke sa ďalej nachádzajú aj firmy ako Euroweb, GTS, Globtel, Eurotel, či Telenor.

Z PIS do reklamy na internetové produkty investovalo v sledovanom období svoje finančné prostriedky 10 spoločností, z ktorých takmer 50 % tvoril podiel Nextry. Spolu so ST vynaložil druhý najvýznamnejší provider na reklamu svojich služieb takmer 95 % z celkových výdavkov na propagáciu slovenských providerov 17,8 milióna Sk. Pre porovnanie, v rovnakom období v roku 2001 PIS vynaložili na reklamu 72 miliónov Sk a v prvom kvartáli rok predtým 24 milióna Sk. Najviac finančných prostriedkov smeruje do televízie (takmer 45 %), o niečo menej, 39 %, investovali PIS na reklamu v tlači.

