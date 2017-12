OZ IPV a iniciatíva Rock voliebď02 protestujú proti zdražovaniu internetu

1. aug 2002 o 12:57 © TASR 2002

Bratislava 1.augusta (TASR) - Bytoví zákazníci Slovenských telekomunikácií (ST), a. s., Bratislava, oddnes prechádzajú na sekundovú tarifikáciu po prvej minúte (STPM) volania. Týka sa to i volaní na internetové čísla prostredníctvom klasickej telefónnej linky.

V tejto oblasti dochádza k zrušeniu spojovacieho poplatku vo výške 1,20 Sk bez DPH. Cena za minútu pripojenia do internetu v silnej prevádzke bude 0,80 Sk bez DPH a v slabej a víkendovej prevádzke 0,40 Sk bez DPH. Za hodinu pripojenie zaplatí zákazník v slabej a víkendovej prevádzke 29,50 Sk s DPH a v silnej prevádzke 59 Sk. ST síce priznali, že týmto krokom dôjde k zvýšeniu cien pripojenia do internetu, no spoločnosť týmito cenami rešpektuje svoje náklady a predpokladá, že pripojenie na internet sa bude v budúcnosti riešiť inými technológiami.

Občianske združenie Internet pre všetkých (IPV) a iniciatíva mimovládnych organizácií Rock voliebď02 so zvýšením poplatkov ST za internet nesúhlasia. "Za posledných 13 mesiacov ide už o 3. zdraženie, ktoré zasiahne najmä ľudí, ktorí sa pripájajú na internet z domácností, pričom od vlaňajšieho leta sa cena internetu v slabej prevádzke zvýšila o 66 %," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré TASR poskytol Peter Polakovič z IPV a Marek Kapusta z iniciatívy Rock voliebď02. Nárast cien podľa nich ST zdôvodňovali vysokými nákladmi a potrebou krížového financovania internetu z iných služieb, no svoju nákladovú štruktúru doteraz nezverejnili. Iniciatíva Rock voliebď02 i IPV sa obávajú, že takýto postup bude mať vážny dopad na rozšírenie internetu, ktorý sa pre väčšinu ľudí stane nedostupným. To všetko je v rozpore so záujmami Slovenska o vstup do európskych štruktúr a obsahom programu eEurope+, ktorého hlavným cieľom je lacnejší a dostupnejší internet.

Mimovládna organizácia Rock voliebď02 sa pripojila k iniciatíve IPV a po voľbách chce oslovovať najväčšie politické strany s otázkami, zameranými na problematiku informatizácie.

