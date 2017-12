V Albánsku našli najstaršiu šachovú figúrku v Európe

Paríž 31. júla (TASR) - Britskí archeológovia v albánskom Butrinte objavili šachovú figúrku, kráľa alebo dámu, zo slonoviny. Je to vôbec najstaršia ...

1. aug 2002 o 10:32 © TASR 2002

Paríž 31. júla (TASR) - Britskí archeológovia v albánskom Butrinte objavili šachovú figúrku, kráľa alebo dámu, zo slonoviny. Je to vôbec najstaršia šachová figúrka, aká sa kedy našla v Európe, informuje francúzsky denník Le Figaro.

Odpoveď na otázku, ako sa šachová figúrka dostala pod vrstvy zeminy, na mieste bývalého rímskeho paláca z V. alebo VI. storočia, niekoľko storočí predtým, ako šachovú hru v batožine priniesli v IX. storočí na európsky kontinent Arabi, dajú odborníci. Faktom ostáva, že figúrku zo slonoviny na nálezisku bývalého gréckeho, potom rímskeho a byzantského mesta, britskí archeológovia minulý týždeň našli.

Vedúci archeologického výskumu, profesor Richard Hodges konštatoval, že nález preukazuje jedno: šachy ako hra, pôvodom z Indie, bola v stredomorskom priestore známa oveľa skôr, ako sa doteraz odborníci nazdávali, podčiarkuje Le Figaro.

Šach sa z Indie dostal do Číny, na západ ďalej prostredníctvom Peržanov, ktorí hru naučili aj Arabov. Šachová hra sa potom dostala s Arabmi počas ich výbojov až do severoafrického priestoru. Oficiálne šach prenikol do Európy, keď Arabi dosiahli územie dnešného Španielska.