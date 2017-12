Hráč strávil vo virtuálnom svete tisícky hodín

10. dec 2011 o 11:15 Ján Kordoš

Koľko ste však strávili so svojím favoritom hodín? Niekto sa pochváli stovkou, mazáci sa len neskromne pousmejú a stupňujú tempo. To, čo sa podarilo jednému hráčovi japonského RPG White Knight Chronicles II od vývojárskeho tímu Level 5 zrejme neprekoná nik z vás. A úprimne, sme radi. Hra, ktorá sa na trh na európsky trh dostala začiatkom júna tohto roku, mala premiéru v Japonsku takmer o rok skôr. Jeden z tamojších hráčov má v tomto RPG nahraných neuveriteľných 8 701 hodín, čo predstavuje približne 362 dní nepretržitého hrania.

Ak vezmeme do úvahy japonský termín vydania hry, strávil dotyčný hráč vo virtuálnom svete 17 hodín denne. Znie to neuveriteľne, no je pravdepodobné, že na jednom účte sa striedali viacerí hráči, no i napriek tomu je to neskutočne vysoké číslo. Odreagovanie vo virtuálnych svetoch máme nesmierne radi, všetko by však malo mať svoje hranice.

Zdroj: VG24/7