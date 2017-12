Obedná pauza: Breakout

Máte plné zuby wordovských dokumentov a najradšej by ste všetky zrušili a vymazali? Poprípade by ste si radi zahrali nejakú hru, ale potrebujete mať otvorený Word?

8. aug 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Hra Breakout v štýle známeho Arkanoidu ešte z čias 8 bitových počítačov je pre vás ako stvorená. Na otvorenej strane máte kúsok textu, ktorý potrebujete zlikvidovať pomocou odrážanej loptičky horizontálnym posuvníkom. Ak vám niekto vidí na monitor, z diaľky to bude vyzerať ako urputne pracujete, no nie je to paráda? Prajem vám príjemné hranie a skvelý víkend.

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.