Príliš veľa informácií, príliš málo času

Je to zásadný trend, ktorý spája súčasnú krízu akciového trhu s teroristickými útokmi z 11. septembra. Informačná spoločnosť vytvára priveľa informácií, zároveň je príliš málo času, aby sme ich primerane strávili. Problém sa bude len zhoršovať. Informačné

4. aug 2002 o 22:30

preťaženie je kľúčovou úlohou informačnej spoločnosti.

CIA a FBI hovoria o TMI (too much information – priveľa informácií). K dispozícii boli informácie, ktoré mohli prekaziť útoky z 11. septembra. Nikto ich však primerane neidentifikoval, neanalyzoval, nekoordinoval, nedostali sa k správnym ľuďom, nereagovali na ne dosť rýchlo.

Od iracionálnej veselosti až na pokraj hystérie – trh s akciami je trhom emócií. Mal by byť trhom logiky poháňanej informáciami. Problém spočíva v tom, že informácií je priveľa.

Ak na chvíľu zabudneme na faktor nenásytnosti, mnohí takzvaní odborníci nevedeli, o čom hovoria. Buď nemali čas, alebo kvalifikáciu, aby analyzovali obrovské množstvo informácií, ktoré prijímali.

Kríza informačného preťaženia má dve hlavné príčiny. Prvá spočíva v tom, že informačné technológie (IT) uvoľnili velikánsky potenciál, aby vytvorili a publikovali obrovské množstvá obsahu. Výskum Kalifornskej univerzity odhadol, že každý rok vyprodukujeme 250 megabajtov údajov na každého muža, ženu a dieťa na tejto planéte.

Druhá príčina je obmedzená schopnosť ľudského mozgu využiť všetky tieto informácie. Mooreov zákon predpovedá, že každých osemnásť mesiacov sa kapacita spracovania zdvojnásobí, pričom jeho cena klesne o polovicu. Zákon ľudského mozgu diktuje, že každých osemnásť mesiacov sa rozsah informácií, ktorým sme vystavení, zdvojnásobí, pričom čas, počas ktorého sme schopní sústrediť sa, klesne o polovicu.

To, čoho sme dnes svedkami, je neodolateľná sila IT, ktorá naráža na nemenný predmet ľudskej inteligencie. Videl som 25-ročných analytikov, ktorých považovali na Wall Street za bohov. Nebolo to preto, čo vedeli, ale skôr pre dojem, ktorý vyvolávali o svojich vedomostiach.

Keď bude dopísaná história éry dot com, podrobné skúmanie si zaslúži úloha žurnalizmu pri bombastickej propagácii. Médiá majú skutočne strašnú tradíciu, pokiaľ ide o podávanie fundovaných názorov. Počúval som renomovaného novinára, ako sa vysmieva Enronu pri jeho bankrote. Ten istý novinár vychvaľoval Enron v knihe, ktorú napísal.

Áno, veľkú časť mánie dot com má na svedomí nenásytnosť. Aj ja som si myslel, že môžem rýchlo zbohatnúť. Rozhodol som sa z vrtochu, lebo som nadobudol presvedčenie, že na tom vlastne nezáleží, čo urobíte, hlavne, aby ste to urobili rýchlo.

Pocítili ste už niekedy paniku, keď ste si uvedomili, že skrátka nemáte čas alebo energiu, aby ste sa dozvedeli všetko, čo potrebujete vedieť? E-maily a mobily urýchlili komunikáciu, ale nepomáhajú nám robiť lepšie rozhodnutia.

Teraz sa všeobecne prijíma fakt, že ceny akcií boli enormne nerealistické. Prečo nám to tie skvelé IT nepovedali už pred rokmi? Namiesto toho, aby vytvorili dokonalé informačné prostredie, IT uľahčili dokonale dezinformačné prostredie.

IT by nás mali robiť výkonnejšími. Robia nás však nevýkonnejšími. Nepotrebujeme viac informácií, ale skôr viac času, viac analýz, viac úsudkov. Ľudia nemôžu nikam odísť bez svojich mobilov. Musia dostávať e-maily na laptopy a handheldy vo vlakoch. Stali sme sa ekonomikou informačných včielok. A podstata nám uniká.

GERRY MCGOVERN www.gerrymcgovern.com

(Autor je konzultantom, autorom kníh o content manažmente Content Critical a The Web Content Style Guide)