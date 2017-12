Mobile Forces akčná hra pre nenáročných

Skúsiť si zmerať svoje sily v akčnej počítačovej hre proti inému živému hráčovi je podstatne odlišný zážitok, ako súperiť s počítačom ovládanými protivníkmi. Vedia to všetci, ktorí plnia počítačové herne alebo sa denne pripájajú k internetovým serverom ..

2. aug 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Obľúbený Quake 3 alebo Unreal Tournament spolu s najpopulárnejšou modifikáciou hry Half Life – protiteroristickou Counter Strike – majú svojich šampiónov, ktorí perfektne ovládajú každú zbraň a poznajú dokonale všetky úrovne. Pre takých bude hra Mobile Forces asi trocha smiešna. Slabý výber nedostatočne vybalancovaných zbraní, trocha sterilné úrovne, málo hráčskych modelov a iba priemerná grafika. Na prvý pohľad úplne béčkový titul.

Mobile Forces však má pripravené nejedno prekvapenie. Tým najzreteľnejším je možnosť využívať na presun okrem vlastných nôh aj niekoľko vozidiel. Od obratnej, ale slabej buginy po odolný a pomalý nákladiak. Každé vozidlo pojme okrem vodiča ešte určitý počet ďalších pasažierov, ktorí môžu za jazdy dokonca strieľať. To vytvára spolu s veľmi podareným fyzikálnym modelom pohybu dopravných prostriedkov adrenalínom nabité situácie.

Samozrejme, v rozľahlých úrovniach si to vyžaduje vyšší počet hráčov (dvaja by sa len zdĺhavo hľadali), ale po splnení tejto podmienky nastávajú šialene rýchle a zábavné súboje. Prispievajú k tomu aj viaceré herné módy a celkom zábavne sa správajúci automatickí boti.

Okrem klasického a trocha nudného „deathmatchu“ alebo zaujímavejšieho „capture the flag“ sú pre vás pripravené viaceré zaujímavé možnosti. V misii „trailer“ je napríklad vašou úlohou doviezť príves s bombou do základne súperovho tímu a zároveň zabrániť, aby sa to isté podarilo jemu. Aké boje sa môžu vďaka množstvu vozidiel na bojisku strhnúť, ani nie je nutné popisovať. Jednoduchšie technické spracovanie sme už naznačili, ale treba povedať, že po čase vám absencia nejakej extra pútavej grafiky prestane prekážať. Poteší aj fakt, že nároky na hardvér nie sú vysoké. Mobile Forces teda nie je hra pre multiplayerových profíkov, ale každému, kto sa chce nenáročne baviť vo vysokom tempe, sa môže veľmi zapáčiť.