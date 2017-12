Tajomný projekt The Last of Us exkluzívne pre PS3

6. dec 2011 o 8:35 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 PlayStation 3 vytváraný projekt The Last of Us je zatiaľ veľkou neznámou a mnoho neprezradí ani teaser video. Viac sa o tejto hre, ktorá nám zatiaľ prezentuje rôzne katastrofické scenáre v rýchlom strihu, dozvieme už túto sobotu na vyhlasovaní VGA, kde by mal byť okrem iného predstavený nový Alan Wake, neznáma hra od BioWare či Metal Gear Solid: Rising. Môžeme teda len hádať, o čom nová hra bude a kto na nej pracuje. Rozhodne by sme neboli proti, ak by bol tento projekt zverený do rúk Quantic Dreams (Heavy Rain, Fahrenheit) a dočkali by sme sa hry na prežitie v spustošenej krajine. Tak trochu iný Fallout, kde by o boj išlo až v druhom rade. Ale nik netvrdí, že nepôjde o zombie masaker. video //www.youtube.com/embed/XYtZAWDmEYI Zdroj: VG 24/7, YoTube,IGN