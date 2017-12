Portál iDNES.cz získal už šiestu internetovú cenu Krištáľová lupa

V pražskom divadle Archa sa dnes večer rozdávali ceny českého internetu Krištáľová lupa. Víťazom kategórie Spravodajstvo sa stal portál iDNES.cz.

23. nov 2011 o 23:14 TASR

"Máme jednoducho radosť. Teší nás, že sme šiestykrát dostali dôveru čitateľov, aj keď rôznych spravodajských serverov na internete neustále pribúda. Za celú redakciu všetkým čitateľom ďakujem. Tým, ktorí pre nás hlasovali, aj tým, ktorí nás jednoducho len čítajú," uviedol šéfredaktor iDNES.cz Michal Hanák.

Portál iDNES.cz si na udeľovaní tohtoročných Krištáľových lúp pripísal takisto druhé miesto v kategórii Nástroje a služby za Cestovné poriadky.

V súťaži Krištáľová lupa, ktorá sa tento rok konala šiesty raz, udeľujú ceny užívatelia internetu, ale aj odborníci. Čitatelia mohli najprv svojich favoritov nominovať do niektorej z ôsmich kategórií, do finálovej hlasovacej časti postúpili najčastejšie nominovaní.

Podľa usporiadateľov sa tento rok do finále dostala stovka projektov, polovica z nich vôbec prvýkrát. "V histórii ankety je to rekordné číslo a dokazuje to, ako sa digitálna sféra dynamicky mení," uviedol Ján Simkanič zo spoločnosti Internet Info, ktorá Krištáľovú lupu prostredníctvom svojho serveru Lupa.cz usporadúva.

Usporiadatelia vsadili pri výzdobe divadla Archa na súboj tlačených a elektronických médií. Schodisko a sálu pokrývali stránky novín, či už ležali voľne alebo z nich boli poskladané ozdobné čiapky, lodičky a chvosty drakov.

Moderátor udalosti zostal rovnaký ako miesto udeľovania cien. Prichádzajúcich hostí vítal plagát s tvárou Tomáša Hanáka, ukrytou za fiktívnymi novinami s palcovým červeným titulkom hlásajúcim "Koniec tlače".

Keď bola vyhlásená kategória Inšpirácia roka, v ktorej odborná porota ocenila časopis Respekt za aplikáciu pre iPad, hostesky začali po sále roznášať rakvičky so šľahačkou "na pamiatku tlače".

Záhadou večera bolo kreslo pripravené pre Václava Klausa. Prezident osobne neprišiel, kvôli kauze "čilské pero". Dostal cenu serveru Lupa.cz za "výnimočné využitie videa pre popularizáciu českej kultúry vo svete". Kauza sa týkala prezidentovej návštevy juhoamerickej krajiny - na tlačovej konferencii a pred kamerami si prisvojil protokolárne pero tak "nenápadne", že sa z toho stal hit na internete nielen v Českej republike, ale aj v zámorí.

Česká televízia (ČT) sa radovala z víťazstva v prestížnej kategórii Projekt roka, kde uspela vďaka svojim aktivitám na webe a v mobilných zariadeniach.

Zakladateľ a majiteľ zľavového serveru Slevomat.cz Tomáš Čupr získal titul Osobnosť roka a nadviazal tak na vlaňajšie víťazstvo svojho projektu v hlavnej kategórii.

Krištáľová lupa - víťazi v hlasovaní verejnosti:

Spravodajstvo: iDNES.cz

Vyhľadávače: Google.cz

Nástroje a služby: Mapy.cz

Internetové obchodovanie: Aukro.cz

Záujmové weby: ČSFD.cz

Mobilná služba: multiplatformné Mapy.cz

One (wo)man show: 1000 věcí.co mě serou

All Star: Seznam.cz