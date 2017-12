Battlefield 3 - príbeh o tretej svetovej

Battlefield 3 sa vydaril aj v príbehovej časti, zdatne konkureje Modern Warfare 3. Dej je síce otrepaný, no jeho vstupňovanie je konečne také ako má byť, graficky hra oslní, hrateľnosť je síce akčná, no neustále ste v napätí, prestrelky prežívate.

11. nov 2011 o 10:30 Ján Kordoš

Tohtoroční dvaja kohúti na jednom smetisku strieľačiek z vlastného pohľadu zvádzajú nesmierne tuhý boj a snažia sa získať si na svoju stranu čo najpočetnejšie publikum. Séria Call of Duty s tohtoročným podtitulom Modern Warfare 3 ponúkne ešte mohutnejšiu nálož explóziu a pukancovej zábavy. Battlefield 3 od švédskeho DICE má pred sebou nesmierne náročnú úlohu. Prekonať hlavného konkurenta sa mu možno podarí u herných kritikov a skúsenejších hráčov, masy ostatných však rozhodli ešte pred vydaním samotnej hry. Keďže si hodnotenie multiplayeru predsa len vyžiada niekoľko poctivých dní hrania, budeme sa mu venovať v špeciálnom článku, v ktorom nájdete i celkové hodnotenie. Zameriame sa iba na príbehovú kampaň.

Battlefield 3 je v podstate Call of Duty, len sa to proste inak volá a vyzerá omnoho krajšie. Toto skromné konštatovanie by sme mohli omieľať dokola a nikoho tým neurazili a neklamali. Menšie odchýlky od hrateľnosti tu samozrejme nájdeme a určiť si ich dôležitosť je čisto subjektívna záležitosť. V prvom rade: Battlefield 3 je naskriptovaná strieľačka z vlastného pohľadu. Chvalabohu hra netrpí zbytočne frustrukúcim posielaním nekonečných vĺn nepriateľov, pokým neprekročí neviditeľnú hranicu. Avšak pri viacnásobnom hraní rovnakých úsekov už budete naučení nielen miesta, kde sa vyskytujú nepriatelia, ale čo začnú vykonávať a podobne. Budovy padajú vo vybraných momentoch, nad hlavou vám pri prechode pod popraskaným asfaltom preskočí vojak vždy v rovnakú chvíľu a všetko sa deje tak, aby vám Battlefield 3 zahral čo najviac na city efektnou atmosférou. To, že sa ocitnete na pokraji virtuálnej tretej svetovej, už berieme ako samozrejmosť, iné ako záchranu sveta sme skutočne nečakali.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hra je spravená ako akčný triler. Istotne, väčšinu času budete behať a strieľať, no príjemným osviežením sú animované sekvencie, pri ktorých raz za čas musíte zvládnuť pomerne jednoduché QTE (quick time event - musíte stlačiť klávesu alebo tlačidlo v určitom časovom limite). Tentoraz ide frustrácia bokom, žiadne časovo náročné procedúry stláčania vybraných kláves, ale na všetko máte dostatok času a využívate ľavé tlačidlo myšky, akčnú klávesu (defaultne E) a medzerník. Konzolové verzie (do češtiny je lokalizovaná mimochodom len X360 verzia) samozrejme adekvátne na gamepadoch. Cítite sa aspoň čiastočné spojenie s dejom prebiehajúcim na obrazovke a zároveň ho bez problémov stíhate sledovať a celú pozornosť nevenujete čo najrýchlejšej reakcii. Ďalšia odlišnosť naznačujúca mierne odlišné smerovanie je omnoho menšia odolnosť nepriateľov voči streľbe a zároveň aj vašej postavy, ktorú momentálne ovládate. Rozbehnutie sa doprostred vojnovej vravy funguje vo filmoch a možno v Call of Duty, no toto rozhodnutie sa v treťom Battlefielde rovná nahrávaniu posledného checkpointu. Zomierať budete pomerne často, avšak z väčšej časti si chybu za tento skon musíte pripísať na vlastné tričko.

Znovu nás čaká niekoľko hrdinov, avšak ten hlavný má nad ostatnými drvivú prevahu. Blackburn ako mariňák americkej armády so svojou jednotkou (nie je jej veliteľ) pokojnú službu v iránskom Teheráne nezažije, teroristi spojení s odporom civilistov zavaria všetkým naokolo, avšak ako sa ukáže, vojna na Blízkom východe je len začiatkom a má ukrývať čosi viac. Zajazdíme si i v tanku, vyskúšame streľbu zo stíhačky a taktiež sa chopíme ruského tajného agenta, prežijeme peklo v Paríži. Dimitri Mayakovsky je taktiež len menšou postavičkou na šachovnici, kde sú jednotlivé figúrky pomerne drsne vyhádzané a záverečná fáza speje k finálnemu stretu so Solomonom, šialeným vodcov ľudovej armády, ktorý chcel rozpútať novú svetovú vojnu. Ukradnutím ruských jadrových hlavíc (a samozrejme aj ich použitím), sa snažil naštrbiť vzťahy medzi americkou a ruskou diplomaciou. Príbeh je medzi misiami rozprávaný vypočúvaním Blackburna, takže sa stretávame s klasickým spomínaním si na udalosti - Black Ops poznáme, že áno, tu je inšpirácia Battlefieldu 3 príliš okatá.

video //www.sme.sk/vp/22275/

Skladba úrovní je dostatočne rôznorodá, vyskúšate si i rôzne pozície ako klasický vojak, budete ostreľovať nepriateľov, presúvať sa potichu i robiť drsne vyzerajúce rush útoky na nepriateľské pozície. Všehochuť robí hru pestrou, po celý čas sa nenudíte, striedanie postáv a ich úloh nie je až tak chaotické ako v Call of Duty, všetko do seba pekne zapadá. Navyše sa Battlefield 3 nebojí pritvrdiť a niektoré scénky sú skutočne nesmierne drsné aj bez krvi. Pamätáte na úvod prvého Modern Warfare? Jednoducho je to neuveriteľne rýchla a zábavná jazda. V podobnom štýle ako v Call of Duty, čiže za približne 5-6 hodín je dobojované, avšak rozdiel je v náročnosti prestreliek. Sú náročnejšie a tým pádom i akoby animálnejšie, každý stret musíte brať vážne a ignorovanie nebezpečenstva sa vám nevyplatí i proti jednému nepriateľovi. Ten nezaváha a stačí sekunda-dve a už je neskoro plakať nad mŕtvym hrdinom. Má to čosi do seba a pomerne rozumné skriptovanie - hoci vás v niektorých prípadoch vedie za ručičku až zúfalo úzkym tunelom - dodáva zápletke šťavu. Avšak už klasicky: dohráte to raz, dáte si hard náročnosť, kde napríklad zabudnite na auto aim, bude to pre vás výzva, no kampaň startí svoje čaro, pretože viete ako to dopadne.

O muníciu sa nemusíte príliš starať, zbraní je všade dostatok a o ich sile sme už písali. Je ohromujúca a prispieva k tomu i zničiteľný terén. Ak sa ukryjete za prekážku, nestrávite tu v pokoji dlhé minúty. Takto sme sa pomaly dostali k tomu, čo vás dostane do kolien okamžite po spustení. Druhá generácia Frostbite enginu ukázala svoju tvár už v Bad Company 2, avšak to, čo dokáže PC verzia, je jednoducho úžasné. Síce tu nemáme žiadne otvorené prostredie a v podstate chodíte v tuneloch, no vysoká kvalita textúr, práca so svetlom a tieňmi, rôzne dymové a časticové efekty vytvárajú na obrazovke spoločne so zničiteľným prostredím vizuálny orgazmus. Daň za tú nádheru nie je až tak krvavá, avšak na plné detaily už potrebujete viac než slušný stroj. Dokonalá grafika by však bola len polovicou úspechu - animácie pohybov jednotlivých postáv sú úžasné a mnohokrát sme len sledovali našich parťákov a všetky tie drobnosti okolo, ktoré vykonávali. Na nerozoznanie od reality. Crysis 2 bolo pekné, to áno, Rage predviedlo kvality, avšak Battlefield 3 je jednoducho famóznou ukážkou graficky možno momentálne najvyspelejšej hry.

Ozvučenie je v tomto žánri jedným z najdôležitejších prvkov budovania atmosféry. Ak to poriadne okolo vás nebúcha, nedokážete sa akoby dostať do hry. Battlefield 3 toto všetko zvláda na výbornú a každá prestrelka dvíha napätie o úroveň vyššie, strely lietajúce okolo vašej hlavy spoločne s ničiacim sa prostredím dokážu divy. A je úplne jedno, či postupujete letným sídlom chaty ruského teroristu alebo ulicami Teheránu. Dabing postáv môžeme posúdiť len pri hlavných protagonistoch a ich tímu: nepriateľské pokrikovanie je klasickou zmesou jazyka, ktorému neporozumieme. Potešia ruské misie - hrdinovia nerozprávajú angličtinou s ruským prízvukom, ale používajú svoj materinský jazyk. Hudba nehrá až tak epickú úlohu. Teda na prvý... ehm... posluch. Hrdinské melódie nie sú prítomné a skôr sa nesú v štýle ústrednej melódie, ktorú poznáte z trailerov. Čuduj sa svet, je to odlišný zážitok, ale rozhodne nie nezaujímavý.

Na záver sme si nechali to, čo kazí výsledný dojem z celkého hrania. Grafický engine, hoci sa predvádza v dokonalom svetle, má ešte svoje chybičky krásy. Všetko sa dá samozrejme odstrániť, ide o čisto programátorský problém a neduhy niekedy pôsobia skôr úsmevne, avšak mierne vadia. Nie je úplne doriešený kolízny systém s mŕtvymi telami, takže po usmrtení nepriateľa letela neprimeranou rýchlosťou bezvládna schránka teroristu smerom k nám. Alebo sa niektoré predmety neustále pohybovali po povrchu jedným smerom, akoby kĺzali, hoci k tomu nemali dôvod. Najzábavnejšia príhoda? Krčíme sa za vrakom vozidla, nepriateľská presila dáva o sebe vedieť, nedokážeme poriadne vystrčiť spoza úkrytu ani chlp z nosa, keď tu zrazu, ľaľa chlapci, kúzlo. Vrak zmizol. Proste sa vyparil. Sekunda dve trápneho ticha a teroristi už vedeli, čo majú robiť a nepomohlo ani naše preglgnutie naprázdno a šprint hocikam inak. Frostbite 2 má svoje chybičky krásy, ale to spraví niekoľko záplat. V tak technicky dokonalej hre to však často pôsobí ako päsť na oko.

video //www.sme.sk/vp/20272/

Druhý, a podľa nás aj omnoho závažnejší problém, predstavuje umelá inteligencia. Je jedno, či bojujete v kampani alebo kooperatívnych misiách (žiadna lokálna podpora, iba cez internet a misie sú špeciálne vytvorené pre túto možnosť hrania, takže akoby dopĺňajú príbeh z kampane), nepriatelia a žiaľ aj vaši parťáci sa často správajú absolútne hlúpo. Nepriateľskí vojaci majú zopár skriptov, takže vás čaká klasické sledovanie “úkryt-vyklonenie-streľba” rituálu, nereagujú na vaše činy, neprispôsobujú sa príliš situácií a taktiež nevyužívajú svoju presilu na obkľúčenie a podobne. Ale aspoň sa tam dobre strieľa a aj keď veľa rozumu nepobrali, sú presní a pár rán znamená smrť, takže budete mať i vy čo robiť. Omnoho väčšie skopičiny stvárajú vaši kamaráti: sami od seba efektívni príliš nie sú, nahrádzajú to aspoň svojou nesmrteľnosťou. V niektorých momentoch, ak čakáte, pretože ste v nevýhodnej pozícii, dokážu odstrániť zvyšky odporu, no väčšina ťarchy leží na vašich pleciach. To by až tak nevadilo: lenže vám lezú príliš často do rany a varovný nápis o minimálnej tolerancii streľby do vlastných radov vás len zbytočne nasrdí, pretože musíte dávať pozor i na svojich. Ak ste v úkryte za jedným stĺpom a váš parťák sa rozhodne, že tam chce byť on, jednoducho príde, odstrčí vás a už ste na muške nepriateľov, znovu trápna sekunda ticha nasledovaného nahrávaním posledne uloženej pozície je žiaľ realitou. Mimochodom, niektoré checkpointy sú navrhnuté fakt hlúpo.

Inak však musíme DICE pochváliť, Že je to kratšie, sme si už zvykli, tak intenzívny zážitok sa nedá natiahnuť na 15 hodín pri udržaní vysokého tempa a atmosféry vybičovanej k maximu. Ak by sme teda mali hodnotiť iba singleplayer, bola by to poctivá osmička, avšak viac by to už išlo už len ťažko. Predsa sme to už takmer všetko videli, len toto tu má teraz názov Battlefield.

Dojmy z multiplayeru vám prinesieme čoskoro, spoločne s hodnotením všetkých položiek a výsledným hodnotením.